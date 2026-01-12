Госдума: Следующие 12-дневные новогодние каникулы будут не скоро
Следующие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду Светлану Бессараб.
По ее словам, отдохнуть 12 дней подряд можно будет только в 2032 году. Депутат напомнила, что календарь выходных на будущий год правительство устанавливает ближе к его окончанию.
По мнению парламентария, продолжительный отдых в январе пользуется популярностью у семей, так как синхронизирован со школьными зимними каникулами.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил НСН, что новогодние праздники не избавят россиян от выгорания и стресса, накопившегося на работе за год, а только усилят отвращение от нелюбимой работы.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru