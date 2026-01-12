В МИД РФ рассказали, почему европейцы не отреагировали на атаки Киева

Отсутствие осуждения со стороны Европы после двух инцидентов — атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина и теракта в Херсонской области — свидетельствует об их осведомлённости о планах Киева, сообщают «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

По его словам, Москва не слышала возмущений Запада, так как европейцы были в курсе и не намерены были негативно реагировать в сторону украинских властей.

Дипломат отметил, что задача европейцев - повлиять на ход переговорного процесса, постараться спровоцировать Россию на неадекватные действия, чтобы выставить это в негативном свете перед американской стороной.

Ранее Россия ударила «Орешником» по Украине в ответ на атаку резиденции Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
