Флер «Субстанции» и фрустрация: Чем боди-хоррор «Одно целое» привлек зрителей
Новый боди-хоррор вряд ли повторит успех «Субстанции» в прокате, заявил НСН Роман Исаев. Давид Шнейдеров же пояснил, почему зрители все чаще выбирают подобные фильмы, а не стандартные ужастики.
Если лидер проката в стартовый уикенд осваивает меньше 100 миллионов рублей, это можно сравнить с катастрофой, однако судьбу боди-хоррора «Одно целое» определят отзывы зрителей, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Фильм заработал в прокате 38,7 миллиона рублей, заняв первое место среди релизов уикенда, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. В центре сюжета дебютного полнометражного фильма Майкла Шэнкса, впервые представленного на фестивале «Сандэнс», супружеская пара, переживающая кризис в отношениях. При этом герои сталкиваются с пугающей метафорой эмоциональной зависимости: их тела начинают буквально сливаться в единый организм. Главные роли в картине исполнили Дэйв Франко и Элисон Бри. Исаев усомнился, что проект станет феноменально успешным в прокате.
«Надо сказать, что 38 миллионов для фильма, занявшего первое место по итогу уикенда, это ужасно. Это катастрофа для кинопроката, в июле и начале августа мы в принципе видим провальные результаты. Лидер уикенда должен всегда собирать от 100 миллионов рублей, лучше выше. Мы имеем менее 40 миллионов от фильма, который занял первое место по итогам стартовой недели. Что касается сравнений, надо понимать, что "Субстанция" стала неким фурором в жанре боди-хоррора, расширив его аудиторию. Надо понимать, что "Субстанция" стартовала достаточно средне и потом расходилась, увеличивала свои показатели благодаря потрясающему "сарафанному радио". Будет ли такое у "Одного целого" - большие сомнения. Чтобы второй раз повторить такой фееричный результат, фильм должен быть фееричным, ярким и новаторским, что должно много факторов сложится. Пока нет оснований предполагать такое», - допустил он.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН объяснил популярность боди-хоррора психологическим аспектом интереса к теме.
«Хоррор - это поведение человека в экстремальной ситуации, реальной или нереальной, с монстрами, без монстров, с вампирами, с бешенными собаками. Сейчас все озабочены существованием собственного тела. Все эти фитнес-клубы, пластические операции, липосакции и прочая радость – это работа с собственным телом. В боди-хорроре человек видит, какие метаморфозы могут произойти с его телом, это фрустрация комплексов. Поэтому это привлекает зрителей. В ужастиках сегодня нужно найти что-то новое, принципиально другое. На мой взгляд, в обычном хорроре есть некий кризис жанра. Когда смотришь фильм, возникают мысли – это сюжет отсюда, а этот – отсюда. Нужно что-то принципиально новое», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, особое внимание к жанру боди-хоррора привлекла премьера «Субстанции».
«Боди-хоррор на мой взгляд обрел второе дыхание после фильма "Субстанция", в котором Деми Мур сыграла гораздо лучше, чем Маргарет Куолли. Зачастую актеры раскрываются в этом жанре лучше, чем в обычных ужастиках, драмах, мелодрамах или боевиках. Боди-хоррор требует более интересного пластического рисунка, визуального перевоплощения. Это челлендж для актера, с которым не все справляются. Деми Мур блистательно справилась в "Субстанции". Потрясающе раскрылась, и как актриса, прошла путь от просто хорошенькой девочки до трагической роли в "Субстанции"», - заявил Шнейдеров.
В российском прокате «Субстанцию», показанную в основной конкурсной программе 77-го Каннского кинофестиваля, представили 19 сентября 2024 года. В первый уикенд проката картина заработала 27,7 миллиона рублей, однако общая касса по итогу превысила 500 миллионов рублей. За роль в этой картине Деми Мур получила номинацию на премию «Оскар» впервые за 46 лет карьеры в Голливуде, напоминает «Радиоточка НСН».
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