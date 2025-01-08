«Волшебник» обогнал «Холопа»: Кинотеатры подвели итоги новогоднего проката

НОВЫЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ»

2025 год для российской киноиндустрии начался с новых сказочных «миллиардеров». Так, сразу три российский картины смогли преодолеть отметку сборов в миллиард рублей в эти новогодние праздники. За первые три дня проката до первого миллиарда добрались две российские сказки: «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина и «Финист. Первый богатырь» от создателя «миллиардера» «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко. Обе ленты вышли в прокат 1 января 2025 года.

А вот третий «миллиардер» 2025 года смог преодолеть отметку по сборам в миллиард рублей лишь спустя несколько недель проката. Новогодняя комедия «Елки-11» с Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым и Бураком Озчивитом вышла на большие экраны еще 19 декабря 2024 года.