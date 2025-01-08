«Волшебник» обогнал «Холопа»: Кинотеатры подвели итоги новогоднего проката
Согласно данным ЕАИС, наиболее успешными в российском прокате в эти новогодние праздники оказались сказки, две из которых смогли преодолеть отметку по сборам в миллиард рублей.
Завершающиеся новогодние праздники запомнились для российских кинотеатров сразу тремя фильмами-«миллиардерами», «топовыми» сказками и сбывшимися предсказаниями Министерства культуры.
НОВЫЕ «МИЛЛИАРДЕРЫ»
2025 год для российской киноиндустрии начался с новых сказочных «миллиардеров». Так, сразу три российский картины смогли преодолеть отметку сборов в миллиард рублей в эти новогодние праздники. За первые три дня проката до первого миллиарда добрались две российские сказки: «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина и «Финист. Первый богатырь» от создателя «миллиардера» «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко. Обе ленты вышли в прокат 1 января 2025 года.
А вот третий «миллиардер» 2025 года смог преодолеть отметку по сборам в миллиард рублей лишь спустя несколько недель проката. Новогодняя комедия «Елки-11» с Дмитрием Нагиевым, Рузилем Минекаевым и Бураком Озчивитом вышла на большие экраны еще 19 декабря 2024 года.
Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах кино в кинозалах (ЕАИС), в числе лидеров новогоднего проката в России оказались киносказки «Волшебник изумрудного города», «Финист», «Елки», и «Домовенок Кузя», премьера которого состоялась 19 декабря 2024 года. По последним подсчетам сервиса, по состоянию на 8 января сборы ленты Игоря Волошина в прокате уже превысили 2,5 млрд рублей. Следует ожидать, что картина возглавит российский прокат по итогам новогодних праздников.
При этом касса «Финиста» достигла более 1,9 млрд рублей. «Елкам-11» удалось заработать свыше 1 млрд 55 млн рублей. А вот у «Домовенка Кузи» не получилось преодолеть отметку в миллиард. По подсчетам ЕАИС, с момента премьеры он собрал лишь 864,4 млн рублей, но при этом смог сохранить лидерские позиции.
Предположительно, в ТОП-5 проката по итогам новогодних праздников может войти очередная часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк-6». Она появилась в прокате 26 декабря 2024 года и смогла, согласно данным ЕАИС, собрать на момент 8 января 2025 года почти 371 млн рублей.
«ВОЛШЕБНИК» ОБОГНАЛ «ХОЛОПА». ПРЕДСКАЗАНИЯ МИНКУЛЬТУРЫ
Между тем, согласно подсчетам ЕАИС, нынешний лидер «Волшебник Изумрудного города» за первые семь дней новогодних праздников собрал большем, чем прошлогодний рекордсмен «Холоп-2» за этот период. Так, точная касса фильма Игоря Волошина сейчас составила 2 млрд 551 млн 47 тысяч 93 рубля. А комедии Клима Шипенко за аналогичный период 2024 года — 2 млрд 437 млн 513 тысяч 417 рублей. При этом общие сборы продолжения «Холопа» в итоге составили почти 3,9 млрд рулей.
А вот первые сборы «Чебурашки» были больше. За первые семь дней новогодних праздников в 2023 году семейный фильм Дмитрия Дьяченко смог заработать более 2 млрд 576 млн рублей. При этом общие сборы ленты составили свыше 7 млрд рублей.
Издание «Kinobusiness.com» сообщило, что 6 января стал первым днем за период новогодних праздников 2025 года, когда суммарная выручка кинотеатров уступила показателям 2024 года. Так, по данным ЕАИС, по состоянию на начало 6 января российские кинотеатры смогли заработать 606,74 млн рублей. Отмечается, что спад составил 7% по кассовым сборам и 23% по проданным билетам.
Однако уже 7 января показатели выросли до 612,15 млн рублей. Согласно данным ЕАИС, всего за семь дней новогоднего проката суммарная выручка кинотеатров в России составила 5 млрд 702,69 млн рублей. Это на 7% больше, чем в 2024 году и на 44% больше показателей 2023 года. Значит предсказания Минкультуры сбылись.
До этого министр культуры России Ольга Любимова говорила, что в новогодние праздники 2025 года кассовые сборы в российских кинотеатрах могут достичь 5 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН предположил, что фильмы «Волшебник изумрудного города» и «Финист» в новогодние праздники смогут собрать до 4 млрд и 3 млрд рублей соответственно.
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