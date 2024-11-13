«Культурный код»: Режиссер «Огнива» о первом миллиарде фильма и «щучьем велении»

Режиссер фильма «Огниво» Александр Войтинский в интервью НСН назвал его миллиардные сборы «попаданием в сердце» зрителей и объяснил отличия картины от своего предыдущего фильма-миллиардера.

Фильм «Огниво», являющийся вольной интерпретацией одноименной сказки Андерсена, вышел в прокат в России 24 октября и с тех пор заработал уже 1,001 млрд рублей.