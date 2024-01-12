Иван Янковский сыграет сотрудника тюрьмы в сериале «Аутсорс»

Янковский сыграет сотрудника тюрьмы специального назначения. Ему предстоит приводить в исполнение приговоры к смертной казни. За большие деньги герой решает передать дело родственникам тех, кто пострадал от преступников.

Также в сериале принимают участие Данил Стеклов, Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко и другие актеры. Съемки уже начались. Премьера запланирована на 2025 год эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Okko.

Ранее «Преступление и наказание» с Янковским в главной роли назвали самым ожидаемым российским сериалом 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

