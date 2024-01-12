Иван Янковский сыграет сотрудника тюрьмы в сериале «Аутсорс»

Звезда «Слова пацана» Иван Янковский снимется в драматическом сериале «Аутсорс» режиссера Душана Глигорова. Создателями ленты выступают онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда».

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Янковский сыграет сотрудника тюрьмы специального назначения. Ему предстоит приводить в исполнение приговоры к смертной казни. За большие деньги герой решает передать дело родственникам тех, кто пострадал от преступников.

Также в сериале принимают участие Данил Стеклов, Эльдар Калимулин, Виталий Коваленко и другие актеры. Съемки уже начались. Премьера запланирована на 2025 год эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Okko.

Ранее «Преступление и наказание» с Янковским в главной роли назвали самым ожидаемым российским сериалом 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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