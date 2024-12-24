«Кошмары не снятся»: Саша Сулим о шокирующих интервью с маньяками

Журналистка Саша Сулим, известная своими документальными фильмами и интервью с маньяками, призналась спецкору НСН, что строго отделяет свою личную жизнь от историй, с которыми сталкивается по работе. «Королева русского тру-крайма» назвала такую способность резистентностью или же профдеформацией.

Тру-краймом называют документальный жанр в массовой культуре, включающий в себя литературу, подкасты, фильмы и сериалы, в которых автор исследует криминальные преступления и подробно описывает действия людей, связанных с этими событиями и пострадавших от них. В последние годы жанр набрал бешеную популярность в медиа-пространстве.