«Кошмары не снятся»: Саша Сулим о шокирующих интервью с маньяками
Известная журналистка Саша Сулим, снявшая 28 выпусков про маньяков, рассказала НСН, что сама не смотрит и не читает контент, связанный с тру-краймом.
Журналистка Саша Сулим, известная своими документальными фильмами и интервью с маньяками, призналась спецкору НСН, что строго отделяет свою личную жизнь от историй, с которыми сталкивается по работе. «Королева русского тру-крайма» назвала такую способность резистентностью или же профдеформацией.
Тру-краймом называют документальный жанр в массовой культуре, включающий в себя литературу, подкасты, фильмы и сериалы, в которых автор исследует криминальные преступления и подробно описывает действия людей, связанных с этими событиями и пострадавших от них. В последние годы жанр набрал бешеную популярность в медиа-пространстве.
«Если человек работает в новостях, например, тоже можно сойти с ума, потому что каждый день происходит множество страшных событий, о которых нужно писать. Если человек будет в каждое это событие включаться, то так долго не протянуть. Это можно называть профдеформацией, а можно называть некой резистентностью. Сняв 28 выпусков про маньяков только для своего канала, я спокойнее отношусь к каким-то деталям, потому что они для меня становятся фоном. При этом, нельзя за этой профдеформацией или резистентностью терять эмпатию, чтобы рассказывать историю людям, у которых этой профдеформации нет, чтобы они смогли прочувствовать все грани человеческой натуры. После работы над своими материалами мне никогда ничего не снилось, никаких кошмаров. Это как раз, думаю, связано с резистентностью. Я отделяю себя и свою жизнь от тем, которые я рассказываю. Сейчас очень много такого контента как на русском языке, так и не только. Однако я сама стараюсь такое не смотреть», - сказала собеседница НСН.
Не обошлось и без вопроса про интервью с серийным убийцей Михаилом Попковым, более известным как «ангарский маньяк», на счету которого 86 убийств. Сулим рассказала, что была в полной безопасности в момент записи интервью.
«Моя задача - раскрыть тему, раскрыть героя, кем бы он ни был, задать вопросы, которые интересуют меня и мою аудиторию. Ни от кого из героев моих выпусков не исходило и не могло исходить никакой прямой угрозы. Если говорить об ангарском маньяке, то я с ним общалась, когда он был уже под стражей, в камере, за решеткой. Я была в полной безопасности», - рассказала журналистка на фестивале «Хомякон».
Она также анонсировала выход новой книги в следующем году.
«В следующем году выйдет книга по мотивам моего YouTube-канала. Мне бы очень хотелось написать что-то не связанное с темой маньяков. Работаю над этим пока в голове», - заключила Сулим.
В начале декабря Сулим опубликовала интервью с многоженцем Иваном Суховым, которое вызвало сильный резонанс, напоминает «Радиоточка НСН». Мужчина рассказал, что он живет в трехкомнатной квартире с тремя женами и 14 детьми. Всего у мужчины, по его словам, 29 детей от 12 женщин. «Жены» Ивана, которые живут с ним сейчас, ничего не могут купить без спроса, им запрещено работать, водить машину или ходить в кафе с подругами. Тратит на семью Иван до 75 тысяч рублей в месяц. Подписчики журналистки призывали отправить видео в Следственный комитет или органы опеки. Позже Московский омбудсмен Ольга Ярославская рассказала, что уже посещала семью Сухова и не увидела никаких нарушений прав детей.
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