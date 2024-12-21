«Тоже любил женщин»: Актер Жизневский похвалил «Кинопоиск» за «Преступление и наказание»

Надо похвалить «Кинопоиск» за то, что он может позволить себе снять такое экспериментальное кино, как сериал «Преступление и наказание». Об этом на фестивале современной поп-культуры «Хомякон» заявил российский актер Тихон Жизневский, исполнивший в сериале Владимира Мирзоева роль Дмитрия Разумихина. Специальный корреспондент НСН тоже побывал на этом мероприятии.

Актер похвалил создателей сериала за смелый эксперимент в искусстве.

«Это очень любопытный опыт. Мне кажется, надо похвалить «Кинопоиск», который может похвастаться тем, что может позволить себе снять экспериментальное кино», - сказал Жизневский.