«Тоже любил женщин»: Актер Жизневский похвалил «Кинопоиск» за «Преступление и наказание»

Актер Тихон Жизневский поделился с НСН работой над сериалом «Преступление и наказание», подчеркнув, что у него много общего с персонажем Дмитрия Разумихина, особенно в вопросах женского внимания.

Надо похвалить «Кинопоиск» за то, что он может позволить себе снять такое экспериментальное кино, как сериал «Преступление и наказание». Об этом на фестивале современной поп-культуры «Хомякон» заявил российский актер Тихон Жизневский, исполнивший в сериале Владимира Мирзоева роль Дмитрия Разумихина. Специальный корреспондент НСН тоже побывал на этом мероприятии.

Актер похвалил создателей сериала за смелый эксперимент в искусстве.

«Это очень любопытный опыт. Мне кажется, надо похвалить «Кинопоиск», который может похвастаться тем, что может позволить себе снять экспериментальное кино», - сказал Жизневский.

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Артист также рассказал о своей работе над сериалом.

«С персонажем у меня много общего. До того момента, как я вступил в брак, я тоже очень любил женское внимание. Наверное, мы похожи с Дмитрием Разумихиным в трактовке Мирзоева. В первый день мы снимали нашу финальную сцену с Иваном Филипповичем (актер Иван Янковский, исполнитель роли Родиона Раскольникова в сериале – прим. НСН) — сцену драки. Видимо, это был такой режиссерский ход. Для меня было конкретное наказание, когда охранник в одной из сцен оторвал мне мышцу на руке. Это было больно», - поделился актер.

Он также объяснил, как к созданию образа Родиона Раскольникова подошел его коллега по съемочной площадке Иван Янковский.

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«Ваня придерживается школы глубокого погружения по Станиславскому, поэтому он ищет себе референсы. Он даже в жизни ходит как свой персонаж: не стрижет ногти, волосы на лице, не вычищает грязь оттуда. И иногда просил, чтобы на площадке его называли Родион, а не Ваня. Тем не менее своих он узнает: он понимал, что я Тихон», - пошутил Жизневский.

Скандальный сериал режиссера Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» вышел в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 2 ноября. В первый день его посмотрели более 600 тысяч человек. Позже проекту удалось преодолеть отметку в миллион зрителей. Он также вошел в ТОП-20 самых популярных проектов сервиса за 2024 год.

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При этом премьеру многосерийного фильма несколько раз переносили. Ходили слухи, что это было сделано из-за того, что сериал пришлось перемонтировать, так как на предпросмотрах зрителей возмутили некоторые неприятные и обнаженные сцены.

Ранее блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) в интервью НСН подчеркнул, что проблемы сериала «Преступление и наказание» заключаются в режиссере, а не в том, что исполнитель роли Раскольникова Иван Янковский ассоциировал своего персонажа с американскими бездомными.

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ФОТО: "Кинопоиск"
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