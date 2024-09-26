Спецпоказ для спецстудентов

В рамках выездных занятий студенты профиля «Управление в аудиовизуальных индустриях» (УвАВИ) от НИУ ВШЭ посещают по две закрытых кинопремьеры в неделю, благодаря индустриальным партнерам в лице «КАРО 11 Октябрь».

Так, будущие продюсеры познакомились с якутским кино и пообщались с создателями фильма «Чума» - кинодрамы, снятой молодым и успешным режиссером Дмитрием Давыдовым.

«Это было мое первое знакомство с якутским кино, и я очень рад, что познакомился с ним именно через ваш фильм» — такую фразу можно было услышать из уст многих зрителей. Тяжелый черно-белый фильм с живописными кадрами – «Чума» рассказывает зрителю о непрерывающемся порочном круге насилия, которое, подобно чуме, передается из поколения в поколение.

На разборе картины со студентам Вышки, режиссер Дмитрий Давыдов и продюсер Анатолий Сергеев рассказали об особенностях производства якутского кино, которое уже становится заметным индустриальным явлением в России.

Совсем другой формат спецпоказа, более публичный и рекламный, состоялся в главном зале кинотеатра «Октябрь», где в закрытом формате презентовали премьеру полнометражного фильма «9 секунд».

Драму о подвиге представляла вся съемочная команда, включая генерального продюсера Юрия Обухова, режиссера-постановщика Олега Штрома и исполнителя главной роли Бато Шойнжонова. Перед показом работы Дмитрий Певцов, Народный артист России и депутат Госдумы, исполнил песню «Уходят моряки», отдавая дань уважения от лица всей команды.

Фильм «9 секунд» - это история о реальном подвиге отважного солдата Алдара Цыденжапова. Когда на эсминце «Быстрый» произошел прорыв топливного трубопровода с мазутом и на судне начался пожар, Алдар Цыденжапов за 9 секунд спас жизни 348 человек.

Пообщаться с кинопроизводителями студенты Вышки смогли благодаря своему преподавателю - кинопродюсеру Александрине Каменевой, которая, как и все преподаватели профиля УвАВИ, является действующим экспертом в индустрии.

«Я благодарна, что имею возможность делиться опытом с будущими специалистами. Необходимо, чтобы они знали не только теоретическую основу, но и практическую. Мне важно, чтобы студенты не просто первыми видели премьеры важных фильмов, но и имели возможность изучить киноиндустрию изнутри», - рассказала Александрина Каменева.

Добавим, что выездные занятия образовательного профиля «Управление в аудиовизуальных индустриях» факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ проходят на базе ведущих российских компаний в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо «взлома» громких премьер сезона, пресс-конференций в пресс-центре НСН, выездных занятий на базе «Яндекс. Музыки» и «Мультимедиа Холдинга» у студентов проходят занятия на базе аналоговой студии звукозаписи Vintage Records, московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

