В Баку арестовали главу редакции и шеф-редактора «Sputnik-Азербайджан»
Суд в Баку на четыре месяца арестовал главу редакции «Sputnik-Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Об этом сообщает информагентство APA.
Отмечается, что всего в стране были задержаны как минимум 10 россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещёнными веществами и кибермошенничестве.
В МИД РФ вручили послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву вербальную ноту с требованием немедленного освобождения российских журналистов. Азербайджанский дипломат, в свою очередь, передал в министерство протест Баку в связи с действиями российских правоохранительных органов в Екатеринбурге.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что России следует жёстко ответить на задержание россиян в Азербайджане.
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