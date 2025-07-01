В Баку арестовали главу редакции и шеф-редактора «Sputnik-Азербайджан»

Отмечается, что всего в стране были задержаны как минимум 10 россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещёнными веществами и кибермошенничестве.

В МИД РФ вручили послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву вербальную ноту с требованием немедленного освобождения российских журналистов. Азербайджанский дипломат, в свою очередь, передал в министерство протест Баку в связи с действиями российских правоохранительных органов в Екатеринбурге.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Радиоточке НСН», что России следует жёстко ответить на задержание россиян в Азербайджане.