VK заплатит за найденные уязвимости в мессенджере Max
Вознаграждение в размере до пяти млн рублей выплатят за уязвимости, найденные в мессенджере Max. Об этмо сообщает пресс-служба компании VK.
Речь идёт как о мобильном приложении, так и web и desktop-версиях мессенджера. Размер выплаты будет зависеть от уровня критичности выявленных уязвимостей.
«Max присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на российской цифровой платформе Max зарегистрировался первый миллион пользователей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru