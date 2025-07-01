VK заплатит за найденные уязвимости в мессенджере Max

Вознаграждение в размере до пяти млн рублей выплатят за уязвимости, найденные в мессенджере Max. Об этмо сообщает пресс-служба компании VK.

В Госдуме заявили о санкциях против Telegram после создания нацмесседжера

Речь идёт как о мобильном приложении, так и web и desktop-версиях мессенджера. Размер выплаты будет зависеть от уровня критичности выявленных уязвимостей.

«Max присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на российской цифровой платформе Max зарегистрировался первый миллион пользователей, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ДеньгиНаградапрограммное обеспечениеМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры