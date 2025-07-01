В Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май
Экономика РФ и гособоронзаказ пострадают от новогодних выходных, которые в 2026 году продлятся 12 дней. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Максим Иванов.
Он указал, что после новогодних каникул граждане несколько дней будут «приходить в себя» и в итоге в минус уйдут две недели.
По мнению парламентария, выходные лучше перенести с января на май, чтобы россияне «не морозили уши», а сделали всё необходимое на дачах и огородах.
«Потому что до Троицы надо успеть всё посадить, особенно картошку. Это наша традиция, наша культура быта... дайте людям лучше шесть-семь выходных после Дня Победы», - указал Иванов.
Депутат добавил, что в качестве альтернативы можно «перекинуть часть январских выходных к 12 июня».
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, сообщает RT.
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