В Нижегородской области потерпел крушение Су-34

В ведомстве указали, что при заходе на посадку у самолёта отказала система выпуска одной из стоек шасси. После безуспешных попыток устранить неисправность экипаж увёл истребитель в безопасную зону и катапультировался.

Отмечается, что боекомплекта на самолёте не было, а падение произошло в безлюдном районе.

«По информации с места, оба члена экипажа живы... На земле разрушений нет», - говорится в сообщении.

Ранее российский Су-34 потерпел крушение в горной местности Северной Осетии, члены экипажа погибли, сообщает RT.

