В Нижегородской области потерпел крушение Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что при заходе на посадку у самолёта отказала система выпуска одной из стоек шасси. После безуспешных попыток устранить неисправность экипаж увёл истребитель в безопасную зону и катапультировался.
Отмечается, что боекомплекта на самолёте не было, а падение произошло в безлюдном районе.
«По информации с места, оба члена экипажа живы... На земле разрушений нет», - говорится в сообщении.
Ранее российский Су-34 потерпел крушение в горной местности Северной Осетии, члены экипажа погибли, сообщает RT.
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