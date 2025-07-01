В России допустили, что глава Гагаузии Гуцул получит большой тюремный срок

Молдавские власти, вероятнее всего, не допустят возвращения Евгении Гуцул к исполнению обязанностей главы Гагаузии. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Владимир Брутер.

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По его словам, если бы Гуцул сразу согласилась уйти, то ей могли бы назначить условный срок или вовсе отпустить. Теперь же ей назначат реальный длительный срок.

«После этого пройдут новые выборы в Гагаузии. И эту ситуацию никак не изменить протестами или народными выступлениями», - считает эксперт.

Брутер добавил, что Москва могла решить ситуацию в Молдавии в свою пользу 5-6 лет назад, сейчас же «все возможности уже упущены».

Ранее Гуцул обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Обвинение запросило для неё девять лет лишения свободы, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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