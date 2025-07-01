В России допустили, что глава Гагаузии Гуцул получит большой тюремный срок
Молдавские власти, вероятнее всего, не допустят возвращения Евгении Гуцул к исполнению обязанностей главы Гагаузии. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Владимир Брутер.
По его словам, если бы Гуцул сразу согласилась уйти, то ей могли бы назначить условный срок или вовсе отпустить. Теперь же ей назначат реальный длительный срок.
«После этого пройдут новые выборы в Гагаузии. И эту ситуацию никак не изменить протестами или народными выступлениями», - считает эксперт.
Брутер добавил, что Москва могла решить ситуацию в Молдавии в свою пользу 5-6 лет назад, сейчас же «все возможности уже упущены».
Ранее Гуцул обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Обвинение запросило для неё девять лет лишения свободы, сообщает RT.
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