День и Ночь Московского спорта пройдут 5 июля

Уточняется, что в олимпийском комплексе «Лужники» пройдёт «День московского спорта». Здесь организуют более 20 тематических зон, на которых проведут соревнования, мастер-классы и открытые уроки.

На Большой спортивной арене состоится массовая тренировка по стретчингу. Её проведёт двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике и фитнес-блогер Самира Мустафаева.

Затем пройдёт «Ночь московского спорта», которая объединит площадки в центре города. Это Пушкинская площадь, улица Тверская, Климентовский переулок, улицы Пятницкая и Мясницкая, Арбат и другие.

Гостей ждут массовые тренировки под диджей-сеты, флеш-турниры и мастер-классы по стритболу, зоны для катания на самокатах и скейтбордах, показательные выступления по роуп-скиппингу, настольный футбол и хоккей, площадка брейк-данса и многое другое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в столице пройдут четыре больших спортивных фестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

