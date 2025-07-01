День и Ночь Московского спорта пройдут 5 июля
Спортивные фестивали проекта «Лето в Москве» пройдут в столице 5 июля. Об этом сообщается на официальном сайте московского мэра Сергея Собянина.
Уточняется, что в олимпийском комплексе «Лужники» пройдёт «День московского спорта». Здесь организуют более 20 тематических зон, на которых проведут соревнования, мастер-классы и открытые уроки.
На Большой спортивной арене состоится массовая тренировка по стретчингу. Её проведёт двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике и фитнес-блогер Самира Мустафаева.
Затем пройдёт «Ночь московского спорта», которая объединит площадки в центре города. Это Пушкинская площадь, улица Тверская, Климентовский переулок, улицы Пятницкая и Мясницкая, Арбат и другие.
Гостей ждут массовые тренировки под диджей-сеты, флеш-турниры и мастер-классы по стритболу, зоны для катания на самокатах и скейтбордах, показательные выступления по роуп-скиппингу, настольный футбол и хоккей, площадка брейк-данса и многое другое.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в столице пройдут четыре больших спортивных фестиваля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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