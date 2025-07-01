Памятное мероприятие о военкоре «Известий» Федорчаке прошло в Крыму

Мероприятие, посвященное памяти погибшего в зоне СВО военкора «Известий» Александра Федорчака, прошло в Нижнегорском районе Крыма.

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Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, на встрече присутствовали родители журналиста и гендиректор ТРК «Крым» Вадим Первых. Почётным гостем стал председатель Госкомитета молодёжной политики региона Алексей Зинченко.

Глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец заявил, что на встрече обсуждались важность профессии военкора, ценность «правдивой информации и необходимость сохранения памяти о героях».

Как пишут «Известия», также участники мероприятия сделали общее фото возле мурала, посвящённого погибшему журналисту.

Ранее Следственный комитет РФ установил личность мужчины, который причастен к осквернению места захоронения Федорчака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: администрация Нижнегорского района
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