Памятное мероприятие о военкоре «Известий» Федорчаке прошло в Крыму

В Нижегородской области потерпел крушение самолет Су-34 Москва обвинила Баку во вмешательстве во внутренние дела России Минивэн с туристами из Казани столкнулся с автомобилем в Дагестане Работающие бедные россияне с детьми будут получать ежегодную выплату с июня 2026 года Прокуратура Молдавии попросила приговорить главу Гагаузии Гуцул к 9-ти годам лишения свободы VK пообещала до 5 млн рублей за найденные в мессенджере Max ошибки