«Большая экосистема»: В Госдуме исключили блокировку Telegram в России
В России вряд ли будет заблокирован мессенджер Telegram. Об этом NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
По его мнению, в работе платформы могут быть небольшие сбои, однако решение о блокировке, скорее всего, принято не будет.
«Всё должно работать. Всё-таки Telegram — достаточно большая экосистема, а не просто мессенджер», — заключил парламентарий.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска в РФ национального сервиса к Telegram могут применяться более строгие санкции, так как мессенджер не соблюдает действующее российское законодательство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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