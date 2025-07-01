«Большая экосистема»: В Госдуме исключили блокировку Telegram в России

По его мнению, в работе платформы могут быть небольшие сбои, однако решение о блокировке, скорее всего, принято не будет.

«Всё должно работать. Всё-таки Telegram — достаточно большая экосистема, а не просто мессенджер», — заключил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска в РФ национального сервиса к Telegram могут применяться более строгие санкции, так как мессенджер не соблюдает действующее российское законодательство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

