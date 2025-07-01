Нагиев, Рожков и Картункова снимутся в фильме «Елки 12»

Отмечается, что в ленте будут представлены несколько историй, главная из которых расскажет о девятилетнем мальчике Ване из Кирова. Узнав о расставании своих родителей отправится в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.

В двенадцатом фильме зрители снова увидят снимавшихся в прошлых частях Рузиля Минекаева, Дмитрия Нагиева, Андрея Рожкова и Надежду Маркину. В список новичков вошли Дмитрий Журавлев, Мария Камова, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая и другие.

Ранее стало известно, что режиссёром фильма «Ёлки 12» станет снявший сериал «Слово пацана» Жора Крыжовников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

