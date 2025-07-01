Нагиев, Рожков и Картункова снимутся в фильме «Елки 12»
Праздничная новогодняя комедия «Ёлки 12» выйдет в прокат 18 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Bazelevs.
Отмечается, что в ленте будут представлены несколько историй, главная из которых расскажет о девятилетнем мальчике Ване из Кирова. Узнав о расставании своих родителей отправится в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.
В двенадцатом фильме зрители снова увидят снимавшихся в прошлых частях Рузиля Минекаева, Дмитрия Нагиева, Андрея Рожкова и Надежду Маркину. В список новичков вошли Дмитрий Журавлев, Мария Камова, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Борис Дергачев, Юлия Топольницкая и другие.
Ранее стало известно, что режиссёром фильма «Ёлки 12» станет снявший сериал «Слово пацана» Жора Крыжовников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памятное мероприятие о военкоре «Известий» Федорчаке прошло в Крыму
- В Баку арестовали главу редакции и шеф-редактора «Sputnik-Азербайджан»
- Нагиев, Рожков и Картункова снимутся в фильме «Елки 12»
- В России допустили, что глава Гагаузии Гуцул получит большой тюремный срок
- «Большая экосистема»: В Госдуме исключили блокировку Telegram в России
- В Госдуме призвали перенести новогодние каникулы на май
- В Нижегородской области потерпел крушение Су-34
- VK заплатит за найденные уязвимости в мессенджере Max
- День и Ночь Московского спорта пройдут 5 июля
- Экс-замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за растрату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru