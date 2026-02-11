Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ
Константин Богомолов решил покинуть Школу-студию МХАТ, пробыв в роли исполняющего обязанности меньше трех недель.
Минкультуры России освободило режиссера Константина Богомолова от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком, сообщили в Минкультуры. Утром 11 февраля режиссер попросил министра культуры Ольгу Любимову снять его с должности.
«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии», — написал Богомолов.
Режиссер пожелал учреждению, его нынешнему и будущему руководству «удачи и терпения».
Комментируя НСН отставку Богомолова, народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев объяснил такое решение общественным резонансом и рекомендациями тех же, кто его продвигал.
«Я тоже приложил к этому свои усилия. Это ему, видимо, порекомендовали те, кто его и продвигал на этот пост, понимая, что общественный резонанс не в пользу подобного решения», — сказал депутат.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, в свою очередь, говорил НСН, что Богомолов решил уйти с поста из-за совести.
«Богомолов решил оставить должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, потому что у него есть совесть. Никто не смог бы его заставить покинуть этот пост. Богомолов увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был», — сказал собеседник НСН.
А ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев в эфире НСН назвал Богомолова умным человеком.
«Я не знаю, чем это вызвано, травлей или его собственным желанием, потому что он понял, что это будет более трудное дело. Я не общался ни с ним на эту тему, ни со Школой-студией МХАТ и в этой ситуации не пребываю, а для того, чтобы судить и иметь мнение, нужно находиться в ситуации. Я знаю, что Константин — очень умный человек, он понимает театральные процессы. Это его собственное решение, а что его подвигло к нему — я в этом не принимал никакого участия», — отметил собеседник НСН.
Напомним, 23 января Любимова сообщила в своем Telegram-канале о назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С тех пор назначение Богомолова обсуждали все, кому не лень, несмотря на то, что речь шла не о ведущем театре страны, а о вузе, до которого широкой публике не было дела много лет.
КРИТИКА НАЗНАЧЕНИЯ
В последних числах января актриса Марьяна Спивак разместила открытое обращение, подписанное выпускниками Школы‑студии МХАТ, адресованное министру культуры Любимовой. В письме артисты выразили просьбу пересмотреть назначение Богомолова. С похожими обращениями выступили также актеры Юлия Меньшова и Антон Шагин.
В письме отмечается, что все предыдущие руководители школы — Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», хранящими традиции этого учебного заведения.
В обращении подчеркивалось, что истинным преемником может быть лишь тот, кто прошел школу мхатовских педагогов и впитал их традиции в стенах учебного заведения. Подписанты настаивали: процедура открытого избрания ректора всем мхатовским сообществом — это важнейший элемент наследия Станиславского и Немировича‑Данченко. По их мнению, отход от этой традиции чреват утратой преемственности и забвением исторического наследия школы. Авторы письма обратились к министру культуры с просьбой рассмотреть кандидатуры людей, чья профессиональная биография неразрывно связана со Школой‑студией МХАТ и соответствует этическим установкам ее основателей.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин также выразил мнение, что более правильным решением будет, если Школу-студию возглавит человек, который является выпускником этого вуза.
«Я поддерживаю Богомолова в том, что он говорит о реформе подготовки актеров, но вместе с тем это учебное заведение – часть великой истории и повод для национальной гордости, хранящее традиции МХАТа, заложенные Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Я думаю, что правильным будет, если Школу-студию возглавит человек, который является выпускником этого вуза, который реализовался в профессии или преподаватель, который много лет посвятил работе со студентами», — говорил Синтин.
ОТВЕТ БОГОМОЛОВА
Богомолов, в свою очередь, раскритиковал идею деления на «своих» и «чужих» в Школе‑студии МХАТ, сравнив такой подход с сектантством. Он счёл подобные рассуждения лишёнными смысла.
«Рассуждения о «своих» и «чужих» кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Мой мастер Андрей Александрович Гончаров, у которого я учился в ГИТИСе, напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал нас в методе русского психологического театра. <...> Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить «чужим». Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя», — заявил Богомолов.
Он подчеркнул: важнее сосредоточиться не на родословной или принадлежности к кругу «избранных», а на реальной эффективности, актуальных целях и проблемах театрального образования — в том числе тех, с которыми сталкивается МХАТ. При этом Богомолов отметил, что в общении с преподавателями, с которыми ему довелось встретиться, он не ощутил ни малейшей враждебности.
В качестве ответа на критику своего назначения он распространил письмо актрисы Софьи Эрнст — выпускницы школы‑студии 2018 года.
«Являясь выпускницей Школы-студии МХАТ, позволю себе высказать точку зрения, отличную от сформулированной в этом письме. В школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра», — говорится в обращении Эрнст.
По словам актрисы, приглашение Богомолову о сотрудничестве поступило непосредственно от Олега Табакова. За время работы режиссер осуществил постановку свыше десяти спектаклей как в «Табакерке», так и в МХТ, постоянно взаимодействуя при этом с Табаковым и выпускниками школы‑студии.
Еще в конце января в интервью «Известиям» Богомолов говорил, что собирается набрать собственный актерский курс, создать в учреждении режиссерскую мастерскую и заняться качеством актерского образования. Режиссер обещал развивать «региональные формы работы» Школы-студии МХАТ, чтобы перехватывать актеров из малых городов у «сомнительных курсов», однако февраль расставил все точки над i.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компанию «Рижский хлеб» внесли в перечень экстремистов и террористов
- Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ
- Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp в России
- Собчак раскрыла, кто донес на комика Сабурова
- Польский президент Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным
- Запретная любовь: Как в России отметят День святого Валентина
- Богомолова освободили от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
- Министр спорта Дегтярев назвал главу IIHF Тардифа редким негодяем
- Больше чем хобби: Блогерам пригрозили большими штрафами за нелегальный заработок
- Какую компенсацию получат россияне за «прогоревшую» путевку на Кубу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru