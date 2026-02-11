А ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев в эфире НСН назвал Богомолова умным человеком.

«Я не знаю, чем это вызвано, травлей или его собственным желанием, потому что он понял, что это будет более трудное дело. Я не общался ни с ним на эту тему, ни со Школой-студией МХАТ и в этой ситуации не пребываю, а для того, чтобы судить и иметь мнение, нужно находиться в ситуации. Я знаю, что Константин — очень умный человек, он понимает театральные процессы. Это его собственное решение, а что его подвигло к нему — я в этом не принимал никакого участия», — отметил собеседник НСН.



Напомним, 23 января Любимова сообщила в своем Telegram-канале о назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С тех пор назначение Богомолова обсуждали все, кому не лень, несмотря на то, что речь шла не о ведущем театре страны, а о вузе, до которого широкой публике не было дела много лет.

КРИТИКА НАЗНАЧЕНИЯ

В последних числах января актриса Марьяна Спивак разместила открытое обращение, подписанное выпускниками Школы‑студии МХАТ, адресованное министру культуры Любимовой. В письме артисты выразили просьбу пересмотреть назначение Богомолова. С похожими обращениями выступили также актеры Юлия Меньшова и Антон Шагин.

В письме отмечается, что все предыдущие руководители школы — Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», хранящими традиции этого учебного заведения.

В обращении подчеркивалось, что истинным преемником может быть лишь тот, кто прошел школу мхатовских педагогов и впитал их традиции в стенах учебного заведения. Подписанты настаивали: процедура открытого избрания ректора всем мхатовским сообществом — это важнейший элемент наследия Станиславского и Немировича‑Данченко. По их мнению, отход от этой традиции чреват утратой преемственности и забвением исторического наследия школы. Авторы письма обратились к министру культуры с просьбой рассмотреть кандидатуры людей, чья профессиональная биография неразрывно связана со Школой‑студией МХАТ и соответствует этическим установкам ее основателей.