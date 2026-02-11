«Есть совесть»: Садальский назвал причину ухода Богомолова из Школы-студии МХАТ

Богомолов покинул должность и.о.ректора, потому что увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, предположил в беседе с НСН Станислав Садальский.

Режиссер Константин Богомолов решил оставить исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, потому что у него есть совесть, заявил в беседе с НСН заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Он связал такой поступок с давлением со стороны студентов и преподавателей.

«Умный человек»: Почему Богомолов отказался от ректорства в Школе-студии МХАТ

«Богомолов решил оставить должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, потому что у него есть совесть. Никто не смог бы его заставить покинуть этот пост. Богомолов увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был», - считает заслуженный артист РСФСР.

Ранее в Госдуме объяснили отречение Константина Богомолова от Школы-студии МХАТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это ему, видимо, порекомендовали те, кто его и продвигал на этот пост, понимая, что общественный резонанс не в пользу подобного решения», - сказал НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
