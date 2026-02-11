«Богомолов решил оставить должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, потому что у него есть совесть. Никто не смог бы его заставить покинуть этот пост. Богомолов увидел отношение к нему со стороны студентов и преподавателей, потому что ему обструкцию устроили. Никто с ним не разговаривал, он просто вынужден был», - считает заслуженный артист РСФСР.

Ранее в Госдуме объяснили отречение Константина Богомолова от Школы-студии МХАТ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это ему, видимо, порекомендовали те, кто его и продвигал на этот пост, понимая, что общественный резонанс не в пользу подобного решения», - сказал НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

