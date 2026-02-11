Экс-сотрудник миграционного управления осужден на 5 лет за взятки

Суд приговорил бывшего сотрудника столичного управления по вопросам миграции к 5 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Как установили следствие и суд, фигурант вместе с соучастниками, работая в УВМ ГУ МВД России по Москве, получал деньги от представителей строительных компаний, которые привлекали к работе нелегальных мигрантов. По данным следствия, с января 2022 года по декабрь 2023 года участники группы получили взятки на сумму более 40 миллионов рублей.