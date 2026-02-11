Экс-сотрудник миграционного управления осужден на 5 лет за взятки
Суд приговорил бывшего сотрудника столичного управления по вопросам миграции к 5 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Как установили следствие и суд, фигурант вместе с соучастниками, работая в УВМ ГУ МВД России по Москве, получал деньги от представителей строительных компаний, которые привлекали к работе нелегальных мигрантов. По данным следствия, с января 2022 года по декабрь 2023 года участники группы получили взятки на сумму более 40 миллионов рублей.
Суд признал подсудимого виновным по 8 эпизодам: 2 из них квалифицированы как получение взятки должностным лицом в особо крупном размере в составе организованной группы, еще 6 — как получение взятки в крупном размере в составе организованной группы.
Кроме лишения свободы, суд обратил в доход государства более 6,5 миллиона рублей, полученных осужденным в качестве незаконного вознаграждения. В СК уточнили, что уголовные дела в отношении его предполагаемых соучастников сейчас рассматриваются в суде, передает «Радиоточка НСН».
