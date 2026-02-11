Решение режиссера Константина Богомолова отказаться от поста и.о. ректора Школы студии МХАТ связано с общественным резонансом и рекомендациями тех же, кто его продвигал, заявил в интервью НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Ранее Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. При этом он «от сердца» пожелал нынешнему и будущему руководству этого театрального вуза удачи и терпения. Бурляев связал это решение худрука «Театра на Бронной» с «рекомендациями».