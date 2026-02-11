«Ему порекомендовали»: В Госдуме объяснили отречение Богомолова от Школы-студии МХАТ
Те, кто продвигал Богомолова на пост ректора, решили, что общественное мнение играет не в его пользу, сказал в эфире НСН Николай Бурляев.
Решение режиссера Константина Богомолова отказаться от поста и.о. ректора Школы студии МХАТ связано с общественным резонансом и рекомендациями тех же, кто его продвигал, заявил в интервью НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.
Ранее Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. При этом он «от сердца» пожелал нынешнему и будущему руководству этого театрального вуза удачи и терпения. Бурляев связал это решение худрука «Театра на Бронной» с «рекомендациями».
«Я тоже приложил к этому свои усилия. Это ему, видимо, порекомендовали те, кто его и продвигал на этот пост, понимая, что общественный резонанс не в пользу подобного решения», - сказал депутат.
Со своей стороны, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев напомнил НСН в этой связи о «травле» в отношении Богомолова, назвав его при этом «очень умным человеком».
23 января министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Эта тема стала самым обсуждаемым театральным событием года, театральный мир раскололся на противников назначения режиссера и его сторонников. В начале февраля в Минкультуры пояснили, что Богомолов будет занимать этот пост до выборов ректора, не уточнив сроки их проведения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
