«Чужой среди своих»: Почему назначение Богомолова раскололо театральный мир
Певцов назвал «наихудшим вариантом» выбор нового ректора Школы-студии МХАТ, Заславский счел «сомнительными» методы авторов анонимного письма, а Лазарев объяснил, что будет с Богомоловым-разрушителем.
Неделя гнева: история одного письма
Назначение художественного руководителя «Театра на Бронной» Константина Богомолова и.о. ректора Школы–студии МХАТ произвело эффект разорвавшейся бомбы. Эта тема уже неделю звучит из каждого утюга. При этом театральное сообщество раскололось на ярых противников назначения Богомолова, почитателей его таланта и «нейтральных».
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, главный режиссер театра Российской армии Александр Лазарев, а также народный артист России, депутат Дмитрий Певцов представили свои аргументы в самом резонансном театральном споре последних лет.
***
Ровно неделю назад, 23 января, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в своем Telegram-канале о назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С тех пор гремит настоящая театральная буря. Назначение Богомолова обсуждают все, кому не лень, при том, что речь идет не о ведущем театре, а о вузе, до которого широкой публике не было дела много лет.
Фигура Богомолова оказалась сродни красной тряпке для быка – ему припомнили всё: от эпатажных спектаклей до жены, Ксении Собчак. В соцсетях даже появилось письмо от имени безымянных «мхатовских выпускников», попросивших Любимову отменить назначение Богомолова, поскольку он не имеет никого отношения к Школе-студии МХАТ.
В письме отмечается, что все предыдущие руководители школы: Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий были «корневыми мхатовцами», хранящими традиции этого учебного заведения. Его авторы неизвестны, но документ разместили у себя в соцсетях некоторые актеры: Юлия Меньшова, Марьяна Спивак, Антон Шагин, Марк Богатырев и другие.
Мнения разделились. Например, депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал назначение Богомолова «худшим вариантом».
Д.ПЕВЦОВ: «Мое мнение простое: если бы искали наихудший вариант ректора Школы-студии МХАТ – это было бы то самое решение».
Со своей стороны, ректор ГИТИСа Григорий Заславский провел параллели со своим личным опытом и назвал сомнительной позицию авторов письма.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Я пришел в ГИТИС в очень недоброжелательной атмосфере, никогда не руководил такими коллективами, и вполне конкретные люди выступали против меня. Но среди лучших ректоров ГИТИСа были, в том числе, неожиданные фигуры. Мы не знаем, кто авторы письма и какое отношение эти люди имеют к Школе-студии МХАТ. Люди, не дождавшиеся даже первой встречи, уже так выступают. Подобные подходы мне представляются сомнительными. Сначала нужно встретиться, а потом уже говорить».
Реформатор или разрушитель?
Среди тех, кто поддержал назначение Богомолова оказались актриса МХТ имени Чехова Софья Эрнст и театральный критик Марина Райкина, указавшая, что, если следовать логике авторов письма, нужно отправить в отставку и нынешнего худрука МХТ Константина Хабенского, выходца из петербургской театральной школы.
Сам Богомолов дал пространное интервью «Известиям», в котором назвал себя «человеком дела», а рассуждения о «своих» и «чужих» - наивными, глупыми и выставляющими Школу-студию МХАТ, как некую «закрытую секту».
На этом фоне министр культуры Ольга Любимова пока хранит молчание на этот счет, а приставка «и.о.» от новой должности Богомолова никуда не делась.
По мнению главного режиссёра театра Российской армии Александра Лазарева, назначение Богомолова «странно». Он выразил надежду, что эпатажный режиссер не будет «рушить построенное до него».
А.ЛАЗАРЕВ: «Назначение странное. Я видел его спектакли, это, конечно, к Станиславскому никого отношения имеет, это эпатаж. Будем надеяться, что он возмужал, повзрослел и понимает, что ему сейчас досталось, какая ответственность колоссальная лежит на нем за будущее нашего театрального искусства. Нам остается надеяться, что он не станет ставить школу-студию с ног на голову и прививать противоположные чувства и актерские навыки традиции русского театра и школы Станиславского. Если он будет разрушать все, что было построено до него, то найдутся люди, какие-то силы, которые поставят другого человека на эту позицию».
М.СИНТИН: «Богомолов, бесспорно, очень противоречивая и спорная фигура. Как сказал один театральный критик: «Чем меньше мы говорим о Богомолове, тем лучше для искусства». Я хорошо понимаю тех, кто написал это письмо, понимаю их опасения за школу-студию, за русский психологический театр, за систему Станиславского и традиции МХАТа, но Богомолов амбициозный и здравомыслящий человек, который может принести пользу на административной должности. Уверен, что он ничего разрушать не станет, а то, что он говорит о реформировании системы подготовки актеров – это давно назревшие вопросы. Мир – меняется и актеры должны этому миру соответствовать».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали условие для возобновления ударов по украинской инфраструктуре
- Цены на отдых 23 февраля и 8 марта выросли на 20-50%
- «Чья крыша?»: В Госдуме объяснили, кто ответит за сосульки-убийцы
- Останина призвала блокировать контент, а не мессенджеры
- Минюст предложил запретить арест имущества при долге менее 10 тысяч рублей
- Лукашенко назвал лопату и снег лучшими средствами для женской красоты
- СМИ: Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат
- Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов
- Телеграм: Энергетическое перемирие и вероятный шатдаун
- «Корова себя не накормит»: В каких сферах практикуют «тихое увольнение»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru