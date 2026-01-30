1

Назначение художественного руководителя «Театра на Бронной» Константина Богомолова и.о. ректора Школы–студии МХАТ произвело эффект разорвавшейся бомбы. Эта тема уже неделю звучит из каждого утюга. При этом театральное сообщество раскололось на ярых противников назначения Богомолова, почитателей его таланта и «нейтральных».

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, главный режиссер театра Российской армии Александр Лазарев, а также народный артист России, депутат Дмитрий Певцов представили свои аргументы в самом резонансном театральном споре последних лет.

***

Ровно неделю назад, 23 января, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в своем Telegram-канале о назначении Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С тех пор гремит настоящая театральная буря. Назначение Богомолова обсуждают все, кому не лень, при том, что речь идет не о ведущем театре, а о вузе, до которого широкой публике не было дела много лет.

Фигура Богомолова оказалась сродни красной тряпке для быка – ему припомнили всё: от эпатажных спектаклей до жены, Ксении Собчак. В соцсетях даже появилось письмо от имени безымянных «мхатовских выпускников», попросивших Любимову отменить назначение Богомолова, поскольку он не имеет никого отношения к Школе-студии МХАТ.

В письме отмечается, что все предыдущие руководители школы: Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий были «корневыми мхатовцами», хранящими традиции этого учебного заведения. Его авторы неизвестны, но документ разместили у себя в соцсетях некоторые актеры: Юлия Меньшова, Марьяна Спивак, Антон Шагин, Марк Богатырев и другие.

Мнения разделились. Например, депутат Госдумы, народный артист РФ Дмитрий Певцов назвал назначение Богомолова «худшим вариантом».

Д.ПЕВЦОВ: «Мое мнение простое: если бы искали наихудший вариант ректора Школы-студии МХАТ – это было бы то самое решение».

Со своей стороны, ректор ГИТИСа Григорий Заславский провел параллели со своим личным опытом и назвал сомнительной позицию авторов письма.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Я пришел в ГИТИС в очень недоброжелательной атмосфере, никогда не руководил такими коллективами, и вполне конкретные люди выступали против меня. Но среди лучших ректоров ГИТИСа были, в том числе, неожиданные фигуры. Мы не знаем, кто авторы письма и какое отношение эти люди имеют к Школе-студии МХАТ. Люди, не дождавшиеся даже первой встречи, уже так выступают. Подобные подходы мне представляются сомнительными. Сначала нужно встретиться, а потом уже говорить».

