Сиоы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем
В Севастополе силы противовоздушной обороны отражают атаку со стороны ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, сбиты две воздушные цели. Глава региона уточнил, что военные продолжают работу. Как сообщили в Спасательной службе Севастополя, гражданская инфраструктура в результате атаки не пострадала.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Панки в Кремле: Какой будет рок-опера «Орфей и Эвридика» от NAGART
- Макрон заявил о конце эпохи дешевой энергии из России
- Changan раскрыл комплектации кроссовера CS35 Max для России
- Генсек НАТО допустил гарантии безопасности России в мирном соглашении по Украине
- Сиоы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем
- Экс-сотрудник миграционного управления осужден на 5 лет за взятки
- СМИ: Трамп звонил полиции по делу Эпштейна в 2006 году
- Охранник техникума в Анапе погиб, остановив стрелка
- Компанию «Рижский хлеб» внесли в перечень экстремистов и террористов
- Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru