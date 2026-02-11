СМИ: Трамп звонил полиции по делу Эпштейна в 2006 году

Имя собеседника в опубликованных материалах скрыто, однако Райтер, вышедший на пенсию в 2009 году, подтвердил газете Miami Herald, что речь идет о нем. В документах также приводятся его слова о том, что Трамп упоминал эпизод, когда находился рядом с Эпштейном в присутствии подростков, но, по его словам, «убрался оттуда к черту».

В минюсте США заявили Reuters, что не могут подтвердить достоверность сведений о контактах Трампа с правоохранительными органами 20 лет назад. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что речь может идти о звонке 2006 года, «а может и не о нем», добавив, что у нее нет точного ответа. Сам Трамп ранее утверждал, что прекратил отношения с Эпштейном около 20 лет назад и не знал о его преступлениях, передает «Радиоточка НСН».

