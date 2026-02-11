СМИ: Трамп звонил полиции по делу Эпштейна в 2006 году

Президент США Дональд Трамп в 2006 году звонил в полицейское управление Палм-Бич, чтобы поблагодарить сотрудников за расследование в отношении финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы ФБР, опубликованные минюстом США.

Согласно документам, разговор состоялся в июле 2006 года, когда первые обвинения в сексуальных преступлениях против Эпштейна стали публичными. Тогда будущий президент, как следует из записи беседы главы управления Майкла Райтера с ФБР, связался с полицией и поблагодарил их за расследование. Также он посоветовал сосредоточиться на бывшей помощнице финансиста Гислейн Максвелл, назвав ее «злой».

Минюст США раскрыл ранее скрытые имена по делу Эпштейна

Имя собеседника в опубликованных материалах скрыто, однако Райтер, вышедший на пенсию в 2009 году, подтвердил газете Miami Herald, что речь идет о нем. В документах также приводятся его слова о том, что Трамп упоминал эпизод, когда находился рядом с Эпштейном в присутствии подростков, но, по его словам, «убрался оттуда к черту».

В минюсте США заявили Reuters, что не могут подтвердить достоверность сведений о контактах Трампа с правоохранительными органами 20 лет назад. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что речь может идти о звонке 2006 года, «а может и не о нем», добавив, что у нее нет точного ответа. Сам Трамп ранее утверждал, что прекратил отношения с Эпштейном около 20 лет назад и не знал о его преступлениях, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Джеффри ЭпштейнДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры