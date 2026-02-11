Охранник техникума в Анапе погиб, остановив стрелка
Охранник Анапского индустриального техникума погиб, не позволив вооруженному студенту пройти дальше своего поста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учебного заведения Евгению Пономареву.
По ее словам, сотрудник действовал строго по инструкции и фактически спас находившихся в здании людей. Она отметила, что он выполнил свои должностные обязанности и не пропустил нападавшего вглубь техникума.
Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в среду студент открыл стрельбу в учебном заведении в Анапе. В результате пострадали 3 человека, подозреваемый был задержан.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил, что охранник погиб, первым приняв на себя удар. По его данным, 2 пострадавших получили ранения средней тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru