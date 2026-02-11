Охранник техникума в Анапе погиб, остановив стрелка

Охранник Анапского индустриального техникума погиб, не позволив вооруженному студенту пройти дальше своего поста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учебного заведения Евгению Пономареву.

По ее словам, сотрудник действовал строго по инструкции и фактически спас находившихся в здании людей. Она отметила, что он выполнил свои должностные обязанности и не пропустил нападавшего вглубь техникума.