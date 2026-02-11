Компанию «Рижский хлеб» внесли в перечень экстремистов и террористов
Зарегистрированная в Чернигове компания «Рижский хлеб», членами которой являются граждане Латвии и Украины, была внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
С иском о признании экстремистским и запрете объединения хлебопеков, контролирующих 50% долей ООО «Рижский хлеб», в суд обратилась Генпрокуратура РФ.
По данным ведомства, в его состав входят гражданин Латвии Нормундс Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько, а также связанные с ними компании. Часть своей прибыли они направляли на поддерку ВСУ.
«Перечень террористов и экстремистов... Объединение, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс... гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна... ООО Рижский хлеб... ООО Хлебный гурман... ООО Lielezers (Латвийская республика)... фонд Ziedot.lv (Латвийская республика)», — указано в базе Росфинмониторинга.
Ранее в в перечень террористов и экстремистов попал бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
