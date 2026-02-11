«Умный человек»: Почему Богомолов отказался от ректорства в Школе-студии МХАТ
О причинах решения Богомолова сказать сложно, сказал в эфире НСН Евгений Князев, напомнив о травле режиссера со стороны противников его назначения главой Школы-студии МХАТ.
Режиссер Константин Богомолов - умный человек, при этом сложно говорить о причинах его решения отказаться от поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ, заявил в интервью НСН ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.
Ранее в соцсетях появилось заявление Богомолова, в котором говорится, что режиссер попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. О назначении на этот пост худрука «Театра на Бронной» сообщила 23 января министр культуры Ольга Любимова. После этого начался шквал негодования со стороны известных деятелей культуры, требовавших отменить это решение. Князев допустил, что причиной решения Богомолова могла быть «травля».
«Я не знаю, чем это вызвано, травлей или его собственным желанием, потому что он понял, что это будет более трудное дело. Я не общался ни с ним на эту тему, ни со Школой-студией МХАТ и в этой ситуации не прибываю, а для того, чтобы судить и иметь мнение, нужно находиться в ситуации. Я знаю, что Константин – очень умный человек, он понимает театральные процессы. Это его собственное решение, а что его подвигло к нему – я в этом не принимал никакого участия», - отметил собеседник НСН.
В начале февраля Минкультуры попыталось несколько снять напряжение в театральном сообществе, сообщив, что договор с Богомоловым о его работе на посту и.о. ректора Школы-студии МХАТ заключен до проведения выборов ректора. Президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов объяснил тогда НСН, что от назначения и.о.ректора театрального вуза до выборов обычно проходит примерно полгода.
