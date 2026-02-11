Режиссер Константин Богомолов - умный человек, при этом сложно говорить о причинах его решения отказаться от поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ, заявил в интервью НСН ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

Ранее в соцсетях появилось заявление Богомолова, в котором говорится, что режиссер попросил министра культуры освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. О назначении на этот пост худрука «Театра на Бронной» сообщила 23 января министр культуры Ольга Любимова. После этого начался шквал негодования со стороны известных деятелей культуры, требовавших отменить это решение. Князев допустил, что причиной решения Богомолова могла быть «травля».