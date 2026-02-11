Роскомнадзор полностью заблокировал WhatsApp в России

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) полностью заблокирован на территории России. Домен сервиса удален из DNS-серверов Роскомнадзора.

Доступ к ресурсу прекращен на уровне доменной системы. Аналогичные меры ранее были применены к домену YouTube, который также исключили из DNS-реестра регулятора.

ОП: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp

WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России с марта 2022 года по решению суда.

Тогда под запрет попали социальные сети компании, однако сам мессенджер продолжал работать, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
