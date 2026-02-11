Генсек НАТО допустил гарантии безопасности России в мирном соглашении по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в возможное мирное соглашение по Украине могут быть включены гарантии безопасности для России.

По его словам, усилия, предпринимаемые при ведущей роли США, направлены на то, чтобы объединить Украину, Россию и Соединенные Штаты в координации с союзниками ради завершения конфликта.