Генсек НАТО допустил гарантии безопасности России в мирном соглашении по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в возможное мирное соглашение по Украине могут быть включены гарантии безопасности для России.

По его словам, усилия, предпринимаемые при ведущей роли США, направлены на то, чтобы объединить Украину, Россию и Соединенные Штаты в координации с союзниками ради завершения конфликта.

Речь, как он отметил, идет не только о самом прекращении боевых действий, но и о последующем восстановлении Украины.

Рютте добавил, что в рамках потенциального урегулирования могут обсуждаться и чувствительные темы, в том числе связанные с территорией. Кроме того, он подчеркнул важность создания таких гарантий безопасности, которые позволят избежать повторения ситуации с Минскими соглашениями и обеспечат устойчивость будущей договоренности, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
