Польский президент Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным

На заседание Совета национальной безопасности он напомнил, что ему ранее задавали вопрос о готовности к встрече с президентом РФ.

Политик указал, что он «сядет за стол с каждым, если этого будут требовать интересы» страны, это касается и Путина.

«Если этого будет требовать интерес Польши, то я буду к этому готов», - заключил он.

Ранее Навроцкий, в бытность директором института национальной памяти, был объявлен в России в розыск по уголовному делу, которое, по данным СМИ, возбудили по факту уничтожения и повреждения памятников советским воинам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

