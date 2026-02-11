Польский президент Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
На заседание Совета национальной безопасности он напомнил, что ему ранее задавали вопрос о готовности к встрече с президентом РФ.
Политик указал, что он «сядет за стол с каждым, если этого будут требовать интересы» страны, это касается и Путина.
«Если этого будет требовать интерес Польши, то я буду к этому готов», - заключил он.
Ранее Навроцкий, в бытность директором института национальной памяти, был объявлен в России в розыск по уголовному делу, которое, по данным СМИ, возбудили по факту уничтожения и повреждения памятников советским воинам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
