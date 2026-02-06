«Богомолов и пустота»: Как пройдут выборы ректора Школы-студии МХАТ
Евгений Князев уверен, что будет несколько кандидатов, Борис Любимов ждет выборы через полгода, а хейтеры Богомолова пока не предложили ни одной кандидатуры.
Школа Богомолова: Точка или многоточие?
Самая резонансная театральная тема 2026 года, породившая жаркие споры с участием огромного количества деятелей искусства, похоже, близится к логическому завершению. В Минкультуры объяснили, что Константин Богомолов будет и.о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов на этот пост.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев и президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов попытались разобраться, какими будут эти выборы.
Со своей стороны, режиссер Владимир Мирзоев объяснил, почему спектакли по классике доминируют почти во всех театрах страны.
***
С 23 января, когда министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении худрука «Театра на Бронной» Константина Богомолова (на фото) и.о. ректора Школы-студии МХАТ, пылают нешуточные страсти. Дошло до анонимного письма с просьбой отменить это решение и раскола театрального сообщества на тех, кто «за» и «против» резонансного назначения.
В начале февраля Минкультуры попыталось поставить точку в этой дискуссии. В ведомстве пояснили, что договор с худруком Богомоловым заключен до проведения выборов ректора.
При этом не уточняется, когда пройдут выборы, кто будет выдвигать кандидатов, а кто голосовать и, собственно, будут ли альтернативны Константину Юрьевичу, назначение которого возмутило ревнителей мхатовских традиций?
Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев объяснил, как обычно проводятся выборы ректора:
Е.КНЯЗЕВ: «Несколько кандидатов, конечно. Выдвигаются кандидатуры, премьеры. Эти кандидатуры подаются на согласование в министерство, там они проходят комиссию и после этого проходят выборы в учреждении из тех кандидатов, которые претендуют на эту должность. Назначение имеет право сделать учредитель в сложной ситуации, как это случилось в Школе-студии МХАТ. Случилось несчастье, ушел ректор, и они вправе назначить исполняющего обязанности. Будет большая конференция всех сотрудников и педагогов, студентов, которые будут голосовать за предложенные кандидатуры. То есть там будет несколько кандидатов. Я думаю, что и учреждение может выдвинуть своего кандидата. Выборы проходят открыто».
Со своей стороны, президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, отработавший там в качестве ректора 18 лет, отметил, что здесь могут быть разные варианты.
Б.ЛЮБИМОВ: «Могут быть разные варианты. В одном случае человека сразу выбирает ученый совет, а в другом - он работает какое-то время. Так было с Заславским (ректор ГИТИСа – прим. НСН), так сейчас у нас с Лещинским в Щепкинском училище. Через какое-то время собираются ученые советы, голосуют. Как правило, это около полугода плюс-минус. Заславский был, по-моему, полгода и.о. ректора, с Мелик-Пашаевой (экс-ректор ГИТИСа Карина Мелик-Пашаева – прим. НСН) то же, Смелянский (экс-ректор Школы-ствдии МХАТ Анатолий Смелянский – прим. НСН) - примерно то же. Все по-разному. Меня избрал ученый совет, а Лещинского назначили, и он работает исполняющим обязанности ректора до выборов. Так же было с Заславским. Так же было с Мелик-Пашаевой в ГИТИСе».
М.СИНТИН: «Назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало волну недовольства со стороны выпускников Школы-студии, педагогов и деятелей культуры и искусства. Слишком уж одиозная фигура худрука «Театра на Бронной». Много тех, кто восхищается его творчеством, но очень много и тех, кому всё то, что он делает, категорически не нравится. В данном случае назначение столь неоднозначной фигуры на должность ректора Школы-студии МХАТ мне представляется слишком радикальным. Я поддерживаю Богомолова в том, что он говорит о реформе подготовки актеров, но вместе с тем это учебное заведение – часть великой истории и повод для национальной гордости, хранящее традиции МХАТа, заложенные Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Я думаю, что правильным будет, если Школу-студию возглавит человек, который является выпускником этого вуза, который реализовался в профессии или преподаватель, который много лет посвятил работе со студентами».
На фоне обсуждения назначения Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ его многочисленные критики, звездные актеры театра и кино, деятели искусства не называют альтернативных кандидатур. Среди руководителей театров тоже пока не нашлось вызвавшихся занять этот пост.
Игра в «классику»: Живое и мертвое
Однако не Богомоловым единым. Ведущие театры продолжают представлять и анонсировать премьеры.
Так, в Театре на Таганке на этой неделе режиссер Сергей Тонышев представил публике «Героя нашего времени». Театральный проект «а39» выпустил спектакль Мурата Абулкатинова «Обыкновенное чудо» по одноимённой пьесе Евгения Шварца, экранизированной Марком Захаровым. А в «Мастерской Петра Фоменко» сегодня и завтра пройдет первая премьера 2026 года - спектакль Полины Агуреевой «О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)», который автор называет попыткой диалога с Чеховым.
В МХТ имени Чехова состоялась премьера хоррора «Вий» в постановке Арсения Мещерякова, а на камерной сцене Малого театра состоялся показ спектакля по новеллам Стефана Цвейга «Беззаботные» режиссера Аси Князевой. Ну а 10 февраля режиссер Владимир Мирзоев (на фото) представит свой взгляд на «Маленькие трагедии» Александра Пушкина в Театре в Хамовниках. Он объяснил, почему сейчас все так увлечены классикой.
В.МИРЗОЕВ «По поводу классики у меня есть одно неочевидное наблюдение. Оказывается, что классический текст, который, как мы понимаем, путешествует во времени, иногда сквозь века, имеет одно весьма таинственное свойство. Он для каждого режиссера, для каждой труппы, которая ставит классическую пьесу, открывается очень индивидуально, по-своему. Иными словами, по классической пьесе, например, «Гамлету» Шекспира постановок может быть сколько угодно, и все они будут очень разные. То же самое можно сказать про пьесы Чехова. «Маленькие трагедии» Пушкина тоже относятся к этому типу текста, который обладает глубиной и многослойностью, открываясь для каждого режиссера, актера или группы художников каким-то уникальным способом. Вряд ли вы сможете найти два похожих друг на друга спектакля по «Маленьким трагедиям».
Мирзоев также рассказал, почему для постановки выбрал «Маленькие трагедии» Пушкина.
В.МИРЗОЕВ: «Когда мы берем пьесу или в данном случае несколько одноактных пьес в работу, мы прежде всего думаем про тему. Если есть тема, которая сегодня вибрирует по-настоящему и отвечает на какие-то важные вопросы, важные для нас, как для художников, важные для публики, то имеет смысл этим заниматься. На мой взгляд, пушкинская тема в каждой из маленьких трагедий — это сопоставление или конфликт, или взаимодополнение порядка и хаоса, живого и мертвого. Мне кажется, сейчас эта тема очень актуализировалась. В связи с тем, что мы находимся в такой транзитной эпохе, когда одна очень длинная эпоха, книжная, закончилась и наступает век аудиовизуальный, который очень влияет на состояние умов, на состояние экономики, всего на свете. Эта прежняя, ветхая эпоха сейчас разваливается на наших глазах на куски, эти ветхие сосуды разбиваются и возникает необходимость новых сосудов. И Пушкин именно про это».
Он объяснил, как в пьесах Пушкина сходится «живое и мертвое».
В.МИРЗОЕВ: «Если мы берем пьесу «Каменный гость», очевидно, что - это мертвая и живая любовь. Если мы берем пьесу «Скупой рыцарь», то там про деньги, мертвый и живой капитал. Капитал, который лежит мертвым грузом в подвалах и никуда не движется, и желание молодого человека пустить этот капитал в дело. «Пир во время чумы», мы взяли только несколько песен из этой пьесы, хотя там тема, о которой я говорю, очевидна. Ну а «Моцарт и Сальери» - это про живое и мертвое искусство, Сальери буквально эту тему артикулирует. Он говорит, что музыку разъял как труп, а также восхищается божественным даром Моцарта, которому страшно завидует. Это про живое и мертвое. Сегодня хочется поговорить через Пушкина, что мы и делаем».
М.СИНТИН: «Владимир Мирзоев – режиссер, чьи работы, заставляют думать, переосмысливать увиденное. Его обращение к «Маленьким трагедиям» – прекрасная возможность посмотреть на пушкинских героев с другой стороны, открыть для себя что-то, на что раньше не обращал внимание. Из всех премьерных показов, которые проходят в январе-феврале на столичных сценах, на мой взгляд, это самая интересная постановка. Среди команды актеров, с которыми работает Мирзоев, отмечу, Александра Доронина. Его работа в спектакле «Как я убил царя» произвела на меня большое впечатление».
***
Идите в театр!
