1

Самая резонансная театральная тема 2026 года, породившая жаркие споры с участием огромного количества деятелей искусства, похоже, близится к логическому завершению. В Минкультуры объяснили, что Константин Богомолов будет и.о. ректора Школы-студии МХАТ до проведения выборов на этот пост.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев и президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов попытались разобраться, какими будут эти выборы.

Со своей стороны, режиссер Владимир Мирзоев объяснил, почему спектакли по классике доминируют почти во всех театрах страны.

***

С 23 января, когда министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении худрука «Театра на Бронной» Константина Богомолова (на фото) и.о. ректора Школы-студии МХАТ, пылают нешуточные страсти. Дошло до анонимного письма с просьбой отменить это решение и раскола театрального сообщества на тех, кто «за» и «против» резонансного назначения.

В начале февраля Минкультуры попыталось поставить точку в этой дискуссии. В ведомстве пояснили, что договор с худруком Богомоловым заключен до проведения выборов ректора.

При этом не уточняется, когда пройдут выборы, кто будет выдвигать кандидатов, а кто голосовать и, собственно, будут ли альтернативны Константину Юрьевичу, назначение которого возмутило ревнителей мхатовских традиций?

Ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев объяснил, как обычно проводятся выборы ректора:

Е.КНЯЗЕВ: «Несколько кандидатов, конечно. Выдвигаются кандидатуры, премьеры. Эти кандидатуры подаются на согласование в министерство, там они проходят комиссию и после этого проходят выборы в учреждении из тех кандидатов, которые претендуют на эту должность. Назначение имеет право сделать учредитель в сложной ситуации, как это случилось в Школе-студии МХАТ. Случилось несчастье, ушел ректор, и они вправе назначить исполняющего обязанности. Будет большая конференция всех сотрудников и педагогов, студентов, которые будут голосовать за предложенные кандидатуры. То есть там будет несколько кандидатов. Я думаю, что и учреждение может выдвинуть своего кандидата. Выборы проходят открыто».

Со своей стороны, президент Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, отработавший там в качестве ректора 18 лет, отметил, что здесь могут быть разные варианты.

Б.ЛЮБИМОВ: «Могут быть разные варианты. В одном случае человека сразу выбирает ученый совет, а в другом - он работает какое-то время. Так было с Заславским (ректор ГИТИСа – прим. НСН), так сейчас у нас с Лещинским в Щепкинском училище. Через какое-то время собираются ученые советы, голосуют. Как правило, это около полугода плюс-минус. Заславский был, по-моему, полгода и.о. ректора, с Мелик-Пашаевой (экс-ректор ГИТИСа Карина Мелик-Пашаева – прим. НСН) то же, Смелянский (экс-ректор Школы-ствдии МХАТ Анатолий Смелянский – прим. НСН) - примерно то же. Все по-разному. Меня избрал ученый совет, а Лещинского назначили, и он работает исполняющим обязанности ректора до выборов. Так же было с Заславским. Так же было с Мелик-Пашаевой в ГИТИСе».

М.СИНТИН: «Назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызвало волну недовольства со стороны выпускников Школы-студии, педагогов и деятелей культуры и искусства. Слишком уж одиозная фигура худрука «Театра на Бронной». Много тех, кто восхищается его творчеством, но очень много и тех, кому всё то, что он делает, категорически не нравится. В данном случае назначение столь неоднозначной фигуры на должность ректора Школы-студии МХАТ мне представляется слишком радикальным. Я поддерживаю Богомолова в том, что он говорит о реформе подготовки актеров, но вместе с тем это учебное заведение – часть великой истории и повод для национальной гордости, хранящее традиции МХАТа, заложенные Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Я думаю, что правильным будет, если Школу-студию возглавит человек, который является выпускником этого вуза, который реализовался в профессии или преподаватель, который много лет посвятил работе со студентами».

На фоне обсуждения назначения Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ его многочисленные критики, звездные актеры театра и кино, деятели искусства не называют альтернативных кандидатур. Среди руководителей театров тоже пока не нашлось вызвавшихся занять этот пост.

