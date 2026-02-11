Собчак раскрыла, кто донес на комика Сабурова
Одним из тех, кто «донес» на комика Нурлана Сабурова, оказался общественник Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом), ранее возглавлявший Фонд борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
По ее словам, речь идет о видео, на котором Сабуров передает 10 мотоциклов эндуро бойцам «Легиона Вагнер Истра» «на нужды СВО» и желает им «победы». Жданов отметил, что Сабуров является гражданином Казахстана, где за такие действия может грозить уголовная ответственность.
Он сослался на статью 170 УК Казахстана о финансировании или ином материальном обеспечении наемника. По этой статье предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.
По словам Жданова, передача техники представителям ЧВК подпадает под эту норму, хотя, как он добавил, власти Казахстана могут посчитать иначе, передает «Радиоточка НСН».
