Собчак раскрыла, кто донес на комика Сабурова

Одним из тех, кто «донес» на комика Нурлана Сабурова, оказался общественник Иван Жданов (признан в РФ иностранным агентом), ранее возглавлявший Фонд борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

По ее словам, речь идет о видео, на котором Сабуров передает 10 мотоциклов эндуро бойцам «Легиона Вагнер Истра» «на нужды СВО» и желает им «победы». Жданов отметил, что Сабуров является гражданином Казахстана, где за такие действия может грозить уголовная ответственность.

СМИ: В Казахстане призвали проверить комика Сабурова по статье о наемничестве

Он сослался на статью 170 УК Казахстана о финансировании или ином материальном обеспечении наемника. По этой статье предусмотрено наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

По словам Жданова, передача техники представителям ЧВК подпадает под эту норму, хотя, как он добавил, власти Казахстана могут посчитать иначе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
