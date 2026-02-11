Богомолов попросил освободить его от обязанностей и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом театральный деятель сообщил в своем Telegram-канале.
«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии», - написал Богомолов.
Режиссер пожелал учреждению, его нынешнему и будущему руководству «удачи и терпения».
Ранее Богомолов стал и. о. ректора Школы-студии МХАТ, он занял пост после смерти руководителя учреждения Игоря Золотовицкого, пишет Ura.ru. Ряд выпускников Школы-студии выступили против назначения режиссера и обратились к Любимовой с требованием пересмотреть решение.
