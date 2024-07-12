«Надуманный список»: Пригожин не поверил в рейтинг доверия россиян к звездам

Доверие к знаменитостям — вещь крайне нестабильная, те, кого превозносят сегодня, завтра могут оказаться на дне, сказал НСН Иосиф Пригожин.

Рейтинг доверия россиян к знаменитостям можно назвать надуманным, поскольку непонятно, на чем он основывается — на позиции звезд или частоте их появления в СМИ. Об этом НСН заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Россияне перечислили имена звезд, которым они доверяют больше всего: самый высокий рейтинг доверия у актера Дмитрия Нагиева, на втором и третьем месте расположились певица Полина Гагарина и артист Константин Хабенский. Соответствующие результаты опроса агентств MAGRAM MR и PBN привела Lenta.ru. Замкнули пятерку лидеров комик Павел Воля и музыкант Дмитрий Маликов. В опросе поучаствовали 1500 россиян в возрасте 14-56 человек. Пригожин назвал результаты рейтинга надуманными.

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«Рейтинг доверия может быть трижды надуманным. Я не против доверия к Нагиеву, но я не видел ни одного его последнего выступления или участия в чем-то. А певцам SHAMAN, Олегу Газманову, Григорию Лепсу не доверяют? Где они себя дискредитировали? На чем основываются эти рейтинги, на рекламных роликах OZON?» — задался вопросом Пригожин.

По словам продюсера, главное значение имеет жизненная позиция знаменитости.

«Мы отвечаем за то, что мы несем в общество. Помимо творчества, помимо песен, всегда имеет значение философия знаменитости, ее диалоги. С некоторыми звездами из рейтинга я дружу, но про их позицию я ничего не слышал. Можно сказать, что они доказывают все своим творчеством, но кому доверяют люди? Тем, кому часто показывают. Я ничего не имею против каждого, кто там представлен. Я ко всем отношусь с уважением. Но я не понимаю, на чем основывается такого рода рейтинг. Хит-парады, награды, премии — все это давно перестало иметь глубокий характер. Я, например, в них просто перестал верить. Каждый пытается привлечь внимание к себе, к своим ресурсам, придумывая какие-то истории. А полторы тысячи респондентов для страны с населением 140 миллионов человек — просто смешно», — добавил собеседник НСН.

В заключение Пригожин заявил, что те, кому сегодня доверяют россияне, легко могут в один миг утратить доверие.

«От любви до ненависти один шаг. В свое время было идолопоклонничество перед Майклом Джексоном. Стоило ему чуть-чуть оступиться — его начали поносить и бить ногами. Стоило ему умереть — его снова полюбили. Человек — настолько нестабильное существо в своих эмоциях и поступках, что это непредсказуемые вещи. Я ни от кого не жду никакой объективности в жизни. Был бешеный рейтинг доверия у певицы Аллы Пугачевой, а сейчас, думаю, в рейтинге недоверия она заняла бы первое место», — подытожил он.

Ранее Пригожин назвал безобразными санкции, введенные Евросоюзом против певцов Полины Гагариной и SHAMAN.

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ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
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