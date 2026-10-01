В России вступили в силу новые правила лицензирования табака и вейпов

Изменения затронут закупку таких изделий и сырья, их хранение и поставки, а также розничную и развозную торговлю.



Запрет на распространение без лицензии — их срок составит не более пяти лет — заработает только в марте 2027 года. Для получения нужно выполнить ряд требований. В том числе выплатить госпошлину и не иметь налоговую задолженность на сумму более 3 тысяч рублей.



В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что изменения сделают рынок прозрачнее, сократят долю нелегального оборота и оградят несовершеннолетних от табака и вейпов, уточняет РИА Новости.



До этого врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус объяснил, что легкие после электронных сигарет не восстановить.

