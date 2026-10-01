Путин заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России

Владимир Путин на пленарной встрече клуба «Валдай» подчеркнул, что Украина объявила о своей независимости на основании декларации, в которой зафиксирован принцип нейтралитета.

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Президент отметил, что после обретения независимости Киев принял документ, провозглашающий нейтральный статус страны. Это учитывалось при формировании постсоветского пространства.

При этом Путин напомнил, что позже в конституцию Украины включили положение о стремлении вступить в НАТО, что стало одной из причин текущего конфликта.

Как сообщает ТАСС, сохранение нейтрального статуса Украины остается одной из приоритетных целей России.

Ранее глава государства пошутил о запрете на доступ журналистов CNN в Белый дом в США.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьёва
ТЕГИ:НАТОУкраинаРоссияВладимир Путин

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