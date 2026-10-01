Путин заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России

Президент отметил, что после обретения независимости Киев принял документ, провозглашающий нейтральный статус страны. Это учитывалось при формировании постсоветского пространства.



При этом Путин напомнил, что позже в конституцию Украины включили положение о стремлении вступить в НАТО, что стало одной из причин текущего конфликта.



Как сообщает ТАСС, сохранение нейтрального статуса Украины остается одной из приоритетных целей России.



Ранее глава государства пошутил о запрете на доступ журналистов CNN в Белый дом в США.

