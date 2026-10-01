«Мечты сбываются!»: Иван Янковский рассказал о впечатлениях от съемок в «Битве моторов»
Иван Янковский заявил НСН, что его персонаж в «Битве моторов» — образец интеллигентного человека.
Самыми яркими моментами в работе над фильмом «Битва моторов» стали совместные съемки с Юрой Борисовым и вождение ретроавтомобиля, заявил актер Иван Янковский. Об этом сообщил спецкор НСН.
Премьера приключенческой драмы «Битва моторов» режиссера Ильи Маланина состоялась в киноцентре «Октябрь» 1 октября. Главные роли в ленте исполнили Паулина Андреева, Юра Борисов и Иван Янковский. Янковский признался, что характер своего персонажа он мог бы перенести в реальную жизнь.
«Мой персонаж в “Битве моторов” — максимально напряженная версия того, кем я мог бы быть в реальности. Это династийный интеллигентный человек, таких я как раз играл мало», — сказал Янковский.
Собеседник НСН также поделился впечатлениями от вождения ретроавтомобиля.
«Это хочется назвать большой привилегией, это очень круто. Ведь ретроавтомобилей, особенно начала XX века, когда происходит действия картины, осталось очень мало. Оказаться за рулем и пуститься в это путешествие с героями фильма — большая удача. Хотя, конечно, это фильм не про автомобили, а про дружбу моего персонажа и персонажа Юры Борисова, про то, как мы победили в конфликте и к чему пришли», — добавил актер.
В заключение Янковский отметил, что давно мечтал поработать с Юрой Борисовым.
«Сбылась моя давняя мечта — я снялся вместе с Юрой Борисовым. И это действительно классно, когда сбывается все, о чем мечтаешь», — заявил он.
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