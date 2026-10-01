Самыми яркими моментами в работе над фильмом «Битва моторов» стали совместные съемки с Юрой Борисовым и вождение ретроавтомобиля, заявил актер Иван Янковский. Об этом сообщил спецкор НСН.

Премьера приключенческой драмы «Битва моторов» режиссера Ильи Маланина состоялась в киноцентре «Октябрь» 1 октября. Главные роли в ленте исполнили Паулина Андреева, Юра Борисов и Иван Янковский. Янковский признался, что характер своего персонажа он мог бы перенести в реальную жизнь.

«Мой персонаж в “Битве моторов” — максимально напряженная версия того, кем я мог бы быть в реальности. Это династийный интеллигентный человек, таких я как раз играл мало», — сказал Янковский.