Владимир Путин пошутил о запрете доступа в Белый дом в США журналистам CNN

Президент России Владимир Путин пошутил о запрете доступа журналистам американского телеканала CNN в Белый дом.

Журналист из Соединенных Штатов на пленарной сессии «Валдая» заявил, что ему хотелось бы, чтобы в его стране позволяли задавать вопросы российским коллегам, как это делают в РФ.

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Путин в ответ в шутку упомянул о конфликте телеканала и других американских СМИ с Белым домом. По его словам, сейчас у CNN нет возможности задавать там вопросы.

Ранее российский лидер рассказал о попытках экс-президента Бориса Ельцина договориться с Западом по Югославии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБелый ДомCNNВладимир Путин

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