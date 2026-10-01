Владимир Путин пошутил о запрете доступа в Белый дом в США журналистам CNN

Путин в ответ в шутку упомянул о конфликте телеканала и других американских СМИ с Белым домом. По его словам, сейчас у CNN нет возможности задавать там вопросы.



Ранее российский лидер рассказал о попытках экс-президента Бориса Ельцина договориться с Западом по Югославии.

