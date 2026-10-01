Владимир Путин пошутил о запрете доступа в Белый дом в США журналистам CNN
Президент России Владимир Путин пошутил о запрете доступа журналистам американского телеканала CNN в Белый дом.
Журналист из Соединенных Штатов на пленарной сессии «Валдая» заявил, что ему хотелось бы, чтобы в его стране позволяли задавать вопросы российским коллегам, как это делают в РФ.
Путин в ответ в шутку упомянул о конфликте телеканала и других американских СМИ с Белым домом. По его словам, сейчас у CNN нет возможности задавать там вопросы.
Ранее российский лидер рассказал о попытках экс-президента Бориса Ельцина договориться с Западом по Югославии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Владимир Путин пошутил о запрете доступа в Белый дом в США журналистам CNN
- Лионель Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»
- «Мечты сбываются!»: Иван Янковский рассказал о впечатлениях от съемок в «Битве моторов»
- На портале «Госуслуги» появится «красная кнопка» для защиты от мошенников
- Омбудсмен Володарский предрек сокращение числа школьных олимпиад
- «Ещё попылит»: Булыкин обрисовал будущее попрощавшегося с футболом Дзюбы
- В России вступили в силу новые правила лицензирования табака и вейпов
- Путин рассказал о попытках Ельцина договориться с Западом по Югославии
- Политик Дмитрук призвал Зеленского договариваться о мире с Россией и Белоруссией
- Мюзикл с меню: «Москва слезам не верит» триумфально вернулась в театр «Одеон»