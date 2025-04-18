Минюст внес в реестр иноагентов треш-блогера Шпака

В сентябре 2024 года Шпака приговорили к восьми годам лишения свободы по делу распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ).

По данным материалов уголовного дела, Шпак на своей странице в соцсети разместил видеоролик с обвинением ВС РФ в подрыве Каховской ГЭС, а также негативно высказался о россиянах.

Ранее солисту группы «Би-2» Егору Бортнику (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) (Лева Би-2) присвоили статус иноагента и на второе имя Игорь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

