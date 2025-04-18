Минюст внес в реестр иноагентов треш-блогера Шпака
Минюст России обновил реестр иноагентов и внес туда треш-блогера Александра Шпака, следует из перечня ведомства.
Также в обновленный реестр включили блогера Марию Чистякову (Мари Говори), режиссера Вячеслава Ширяева и журналистку Ирину Баблоян.
В сентябре 2024 года Шпака приговорили к восьми годам лишения свободы по делу распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ).
По данным материалов уголовного дела, Шпак на своей странице в соцсети разместил видеоролик с обвинением ВС РФ в подрыве Каховской ГЭС, а также негативно высказался о россиянах.
Ранее солисту группы «Би-2» Егору Бортнику (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) (Лева Би-2) присвоили статус иноагента и на второе имя Игорь, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru