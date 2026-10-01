Лионель Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»

Сумма сделки не раскрывается. Сам «Депортиво Эльденсе» появился в 1921 году. После семи матчей Сегунды идет на 19-й строчке с 5 очками.



Лионель Месси сейчас выступает за «Интер Майами». Всего провел за него 117 встреч во всех турнирах, отметился 102 голами и 58 результативными передачами. Также был в «ПСЖ» и «Барселоне». Есть 207 игр за сборную с 125 мячами. Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн евро.



Недавно Дмитрий Булыкин обрисовал будущее Артема Дзюбы, который заявил о завершении карьеры 1 октября.

