Лионель Месси стал владельцем испанского клуба «Эльденсе»
39-летний аргентинский форвард Лионель Месси купил клуб «Депортиво Эльденсе». Коллектив выступает во втором испанском дивизионе. Такими новостями поделилась пресс-служба команды.
Уточнили: приход одной из самых выдающихся личностей в истории футбола в качестве владельца знаменует начало нового этапа в более чем вековой истории команды. Добавили, что это старт долгосрочного проекта, связанного со спортивным, организационным и социальным развитием клуба.
Сумма сделки не раскрывается. Сам «Депортиво Эльденсе» появился в 1921 году. После семи матчей Сегунды идет на 19-й строчке с 5 очками.
Лионель Месси сейчас выступает за «Интер Майами». Всего провел за него 117 встреч во всех турнирах, отметился 102 голами и 58 результативными передачами. Также был в «ПСЖ» и «Барселоне». Есть 207 игр за сборную с 125 мячами. Transfermarkt оценивает нападающего в 15 млн евро.
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