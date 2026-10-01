На портале «Госуслуги» появится «красная кнопка» для защиты от мошенников

На «Госуслугах» появится «красная кнопка» для защиты от аферистов. О новом проекте в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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Он объяснил, что все заработает уже в нынешнем году. Инициатива поможет гражданам, которые попались на уловки злоумышленников. Они не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Также после нажатия значимые онлайн-операции заморозятся.

При этом правительство продолжает работу в этом направлении. Недавно Минцифры разместили для общественного обсуждения третий пакет мер по борьбе с мошенниками. В него вошли почти 20 идей.

В том числе создание единой «Платформы согласий» на «Госуслугах», запрет на продажу предоплаченных сим-карт и их распространение только через прямых дилеров, а также отправка СМС-рассылок только через поставщиков услуг связи.

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ФОТО: ТАСС/Евгений Разумный
ТЕГИ:ГосуслугиМошенникиКриминал

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