Омбудсмен Володарский предрек сокращение числа школьных олимпиад
Изначально олимпиады придумывали для того, чтобы ребёнок мог проверить свои знания, выходящие за рамки школьной программы, но сегодня олимпиады стали механизмом для поступления в вуз, посетовал в эфире НСН Амет Володарский.
Сокращение числа школьных олимпиад - это попытка навести порядок в системе, которая продемонстрировала особенный перекос в 2026 году, сказал НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Минобрнауки на четверть сократило список школьных олимпиад, дававших право на приоритетное зачисление в вузы. Об этом заявила советник президента РФ Елена Ямпольская. По её словам, принятое ведомством решение позволит устранить перекос, который возник в ходе приемной кампании 2026 года между 300-баллниками по ЕГЭ и победителями олимпиад. Ямпольская предложила рассмотреть другой механизм учета олимпиадных результатов — например, начисление дополнительных баллов вместо льгот, которые могут подменять сдачу ЕГЭ. Володарский выразил мнение, что дополнительные баллы не решат проблему, а лишь переннесут конкуренцию в другую плоскость.
«Это первый шаг, который говорит о том, что дальше будет снижаться количество олимпиад, по результатам которых можно зачисляться в вузы. Фактически власть показывает, что увидела проблему столкновения олимпиадников и абитуриентов, сдающих ЕГЭ и получающих 100 баллов. Всё будет приводиться в порядок. Я не считаю, что идея начислять дополнительные баллы за олимпиады может кардинально решить ситуацию. Какая разница? Мы просто переведём это противостояние из плоскости поступления в вуз в плоскость получения результатов ЕГЭ. Всё равно получается, что олимпиадники получают дополнительно серьёзные баллы, чтобы улучшить свои результаты при поступлении. Это не значит, что с олимпиадниками надо бороться. Олимпиады нужны, чтобы выявить талантливую молодёжь и сориентировать её для поступления в вузы страны. Но сейчас у нас как будто две системы. Сколько бы мы ни улучшали систему ЕГЭ, она всё равно не отвечает тем требованиям, которые стоят перед вузами и школами», — сказал собеседник НСН.
По его словам, раньше олимпиады были инструментом проверки знаний выше школьной программы, а сегодня стали каналом поступления в вуз.
«Последние лет десять количество олимпиад, дающих право на зачисление в вузы, увеличилось. На олимпиады люди идут именно для того, чтобы поступить в вуз. Когда‑то олимпиады придумывали для того, чтобы ребёнок мог проверить свои знания, выходящие за рамки школьной программы, и выявить свои сильные стороны. Сегодня олимпиады стали механизмом для поступления в вуз», — добавил Володарский.
Ранее доктор экономических наук, профессор МГТУ им. Баумана Н.Э. Наталья Пинягина в беседе со спецкором НСН раскритиковала чрезмерную популярность олимпиад для школьников, влияние репетиторов и искусственного интеллекта (ИИ) на академические результаты и заявила о необходимости живого общения и традиционной формы вступительного экзамена — когда знания проверяют напрямую, в диалоге со специалистами.
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