По его словам, раньше олимпиады были инструментом проверки знаний выше школьной программы, а сегодня стали каналом поступления в вуз.

«Последние лет десять количество олимпиад, дающих право на зачисление в вузы, увеличилось. На олимпиады люди идут именно для того, чтобы поступить в вуз. Когда‑то олимпиады придумывали для того, чтобы ребёнок мог проверить свои знания, выходящие за рамки школьной программы, и выявить свои сильные стороны. Сегодня олимпиады стали механизмом для поступления в вуз», — добавил Володарский.

Ранее доктор экономических наук, профессор МГТУ им. Баумана Н.Э. Наталья Пинягина в беседе со спецкором НСН раскритиковала чрезмерную популярность олимпиад для школьников, влияние репетиторов и искусственного интеллекта (ИИ) на академические результаты и заявила о необходимости живого общения и традиционной формы вступительного экзамена — когда знания проверяют напрямую, в диалоге со специалистами.

