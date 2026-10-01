В России разработали список научно-популярных фильмов для просмотра в школах

В перечень вошло кино по естественным наукам, биологии, экологии, физике, астрономии, а также купольное и социальное.



По словам Юрченко, такие фильмы играют важную просветительскую роль, повышают интерес к изучению мира и науке. Все находится в общей образовательной сети, что позволяет школам использовать их в учебном процессе. Об этом пишет ТАСС.



Недавно стендап-комик Евгений Чебатков поддержал идею введения киберспорта в образовательных учреждениях.

