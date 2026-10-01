В России разработали список научно-популярных фильмов для просмотра в школах
Организаторы фестиваля научного и индустриального кино «Кремний» подготовили список из 40 научно-популярных фильмов, рекомендованных для просмотра в российских школах. Подробностями поделилась руководитель креативного кластера новосибирского технопарка «Академпарк» Лада Юрченко.
В перечень вошло кино по естественным наукам, биологии, экологии, физике, астрономии, а также купольное и социальное.
По словам Юрченко, такие фильмы играют важную просветительскую роль, повышают интерес к изучению мира и науке. Все находится в общей образовательной сети, что позволяет школам использовать их в учебном процессе. Об этом пишет ТАСС.
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