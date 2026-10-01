Путин рассказал о попытках Ельцина договориться с Западом по Югославии
Президент Владимир Путин заявил, что экс-глава государства Борис Ельцин пытался договориться с Западом по Югославии.
Российский лидер подчеркнул, что донести свою позицию так и не получилось, к Ельцину не прислушались.
Путин добавил: Ельцин призывал учитывать интересы народов, живущих на этой территории, и решать проблемы мирно. Однако Запад сделал все по-своему и применил силу, сообщает РИА Новости.
Недавно президент России назвал причины распада Советского Союза. Он уверен, что говорить нужно в первую очередь нужно о внутреннем дисбалансе, недальновидности и ошибках руководства СССР.
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