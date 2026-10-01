Путин рассказал о попытках Ельцина договориться с Западом по Югославии

Президент Владимир Путин заявил, что экс-глава государства Борис Ельцин пытался договориться с Западом по Югославии.

МИД Китая не располагает данными о встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа

Российский лидер подчеркнул, что донести свою позицию так и не получилось, к Ельцину не прислушались.

Путин добавил: Ельцин призывал учитывать интересы народов, живущих на этой территории, и решать проблемы мирно. Однако Запад сделал все по-своему и применил силу, сообщает РИА Новости.

Недавно президент России назвал причины распада Советского Союза. Он уверен, что говорить нужно в первую очередь нужно о внутреннем дисбалансе, недальновидности и ошибках руководства СССР.

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ФОТО: РИА Новости
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