Путин рассказал о попытках Ельцина договориться с Западом по Югославии

Российский лидер подчеркнул, что донести свою позицию так и не получилось, к Ельцину не прислушались.



Путин добавил: Ельцин призывал учитывать интересы народов, живущих на этой территории, и решать проблемы мирно. Однако Запад сделал все по-своему и применил силу, сообщает РИА Новости.



Недавно президент России назвал причины распада Советского Союза. Он уверен, что говорить нужно в первую очередь нужно о внутреннем дисбалансе, недальновидности и ошибках руководства СССР.

