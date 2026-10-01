«Он пока еще окончательно не объявил, просто на ходу сказал, поэтому надо подождать официального завершения карьеры. А так, конечно, легендарная личность - бомбардир, рекордсмен. Конечно, жалко, что заканчивает, но 38 лет, уже тяжело играть. Хотя я думал, что он еще один сезон может попылить. Однако он сделал свой выбор - не играть в слабых командах. Это его право, посмотрим, что будет дальше», - отметил собеседник НСН.

При этом Булыкин допускает, что Дзюба всё-таки еще сможет поиграть до конца сезона.

«Может быть у него получиться с кем-то договориться, подписать договор в зимнее трансферное окно. Он неплохо себя проявил в «Акроне», поэтому я его хотел где-то еще увидеть. Да и в принципе, он еще может проявить себя в любом клубе. Однако у него не получилось ни с кем договориться. Наверное, с кем-то из-за денег, с кем-то – из-за условий, с кем-то – из-за уровня команды», - предположил экс-нападающий сборной России.

Он ожидает интересного спортивного прощания в случае официального завершения карьеры Дзюбы.

«Когда он официально объявит, я настраиваюсь на какой-нибудь красивый матч прощания. Думаю, и «Зенит», и «Спартак», и Российский футбольный союз должны хорошо проводить такого человека, устроить какой-нибудь грандиозный матч», - заключил Дмитрий Булыкин.