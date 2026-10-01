«Ещё попылит»: Булыкин обрисовал будущее попрощавшегося с футболом Дзюбы
Форвард может доиграть в РПЛ до официального завершения карьеры, если договорится с одним из клубов, заявил НСН экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.
Официальное завершение карьеры нападающего Артёма Дзюбы должно быть отмечено грандиозным матчем прощания, однако еще сохраняются шансы на его выступление в Российской Премьер-Лиги до конца текущего сезона. Об этом в комментарии НСН заявил бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Артём Дзюба предварительно заявил о завершении профессиональной карьеры в футболе. В то же время он не исключил, что может сыграть ещё в Кубке России. «Карьера закончена. Всё. Официально не могу заявить. Может, ещё поиграю на Кубок за кого-нибудь», — приводит слова футболиста портал «РБ Спорт». Артёму Дзюбе 38 лет, после ухода из тольяттинского «Акрона» он находится в статусе свободного агента.
«Он пока еще окончательно не объявил, просто на ходу сказал, поэтому надо подождать официального завершения карьеры. А так, конечно, легендарная личность - бомбардир, рекордсмен. Конечно, жалко, что заканчивает, но 38 лет, уже тяжело играть. Хотя я думал, что он еще один сезон может попылить. Однако он сделал свой выбор - не играть в слабых командах. Это его право, посмотрим, что будет дальше», - отметил собеседник НСН.
При этом Булыкин допускает, что Дзюба всё-таки еще сможет поиграть до конца сезона.
«Может быть у него получиться с кем-то договориться, подписать договор в зимнее трансферное окно. Он неплохо себя проявил в «Акроне», поэтому я его хотел где-то еще увидеть. Да и в принципе, он еще может проявить себя в любом клубе. Однако у него не получилось ни с кем договориться. Наверное, с кем-то из-за денег, с кем-то – из-за условий, с кем-то – из-за уровня команды», - предположил экс-нападающий сборной России.
Он ожидает интересного спортивного прощания в случае официального завершения карьеры Дзюбы.
«Когда он официально объявит, я настраиваюсь на какой-нибудь красивый матч прощания. Думаю, и «Зенит», и «Спартак», и Российский футбольный союз должны хорошо проводить такого человека, устроить какой-нибудь грандиозный матч», - заключил Дмитрий Булыкин.
Артём Дзюба в ходе своей спортивной карьеры выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Ростов», «Арсенал» Тула, «Томь», «Акрон», турецкий клуб «Адана Демирспор». Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионата России (179 голов) и сборной России (31 гол).
Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что до недавнего времени Дзюбу можно было считать лучшим нападающим в России, а многие молодые нападающие уступали ему в качестве игры.
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