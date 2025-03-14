«Ни денег, ни перспектив!»: Что потеряли западные артисты без гастролей в России
Из-за того, что некоторые западные музыканты эпохи 80-х и 90-х отказались от гастролей в России, о них просто забыли, так как российская аудитория была одной из главных для них, заявил НСН Игорь Сенгер.
Западные артисты сами могли решать, выступать им в России после введения санкций или нет, и некоторые сделали выбор не выступать, что в результате сказалось на их карьере не лучшим образом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал продюсер зарубежных и российских звезд Игорь Сенгер.
«После введения санкций против России все артисты сами принимали решения, что делать дальше: ехать сюда, или не ехать. Основной рынок для артистов нашего направления, а это звезды 80-х, 90-х, и 2000-х, была Восточная Европа и Россия. Соответственно эти артисты лишились очень больших денег и перспектив, про некоторых вообще просто забыли», - рассказал он.
Ранее стало известно, что не менее 10 иностранных артистов приедут в Россию в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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