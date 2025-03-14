«Ни денег, ни перспектив!»: Что потеряли западные артисты без гастролей в России

«После введения санкций против России все артисты сами принимали решения, что делать дальше: ехать сюда, или не ехать. Основной рынок для артистов нашего направления, а это звезды 80-х, 90-х, и 2000-х, была Восточная Европа и Россия. Соответственно эти артисты лишились очень больших денег и перспектив, про некоторых вообще просто забыли», - рассказал он.

Ранее стало известно, что не менее 10 иностранных артистов приедут в Россию в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

