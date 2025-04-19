Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде солиста группы «Чай вдвоем»

В своих соцсетях артистка сообщила, что после инцидента, который произошел 16 апреля, певец направил ей букет с извинениями. Однако Самбурская не взяла цветы.

При этом часть фанатов уверены, что подобная ситуация является пиаром возможной дуэтной композиции, хотя представители Самбурской и Костюшкина это отрицают.

Ранее актриса также показала в соцсетях синяки после инцидента, передает «Радиоточка НСН».

