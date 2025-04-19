Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде солиста группы «Чай вдвоем»
19 апреля 202514:37
Актриса Настасья Самбурская отвергла извинения солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, который ранее сбил ее на мопеде в центре Москвы.
В своих соцсетях артистка сообщила, что после инцидента, который произошел 16 апреля, певец направил ей букет с извинениями. Однако Самбурская не взяла цветы.
При этом часть фанатов уверены, что подобная ситуация является пиаром возможной дуэтной композиции, хотя представители Самбурской и Костюшкина это отрицают.
Ранее актриса также показала в соцсетях синяки после инцидента, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru