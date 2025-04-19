Музыканта Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключили из списка террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

В декабре 2023 года музыкант оказался фигурантом уголовных дел. Он признал свою вину и заявил, что неумышленно совершил преступления. Позже в отношении певца также были возбуждены дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Самарский областной суд приговорил Шарлота к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Однако гособвинение просило назначить музыканту наказание в виде семи лет и пяти месяцев колонии общего режима.