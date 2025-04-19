Музыканта Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов

Певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключили из списка террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

В декабре 2023 года музыкант оказался фигурантом уголовных дел. Он признал свою вину и заявил, что неумышленно совершил преступления. Позже в отношении певца также были возбуждены дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.

Самарский областной суд приговорил Шарлота к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Однако гособвинение просило назначить музыканту наказание в виде семи лет и пяти месяцев колонии общего режима.

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Поводом для возбуждения дел стали видеоролики знаменитости. В одном из них Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на нее, в другом — обнаженным исполнил пародию на песню «День Победы» и прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла. Позже певец написал письмо с извинениями перед священнослужителем и верующими.

Ранее дрессировщик, худрук Театра кошек, Народный артист РФ Юрий Куклачев заявил в интервью НСН, что его попадание в санкционный список главы Украины Владимира Зеленского говорит о том, в России верно ведут свою культурную спецоперацию против зла и ненависти.

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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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