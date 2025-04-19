Музыканта Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов
Певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключили из списка террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.
В декабре 2023 года музыкант оказался фигурантом уголовных дел. Он признал свою вину и заявил, что неумышленно совершил преступления. Позже в отношении певца также были возбуждены дела, связанные с уничтожением документа и возбуждением ненависти.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к пяти годам и шести месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Однако гособвинение просило назначить музыканту наказание в виде семи лет и пяти месяцев колонии общего режима.
Поводом для возбуждения дел стали видеоролики знаменитости. В одном из них Шарлот разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на нее, в другом — обнаженным исполнил пародию на песню «День Победы» и прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла. Позже певец написал письмо с извинениями перед священнослужителем и верующими.
Ранее дрессировщик, худрук Театра кошек, Народный артист РФ Юрий Куклачев заявил в интервью НСН, что его попадание в санкционный список главы Украины Владимира Зеленского говорит о том, в России верно ведут свою культурную спецоперацию против зла и ненависти.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музыканта Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов
- МВД Краснодара проверит информацию о нескольких сбежавших военнослужащих
- Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Олешня в Курской области
- Оперштаб: В Анапе все публичные пляжи оказались в зоне ЧС
- Территория Абхазии оказалась полностью обесточена из-за аварии в энергосистеме Грузии
- СМИ: Союзники Киева намерены в Лондоне согласовать план прекращения огня на Украине
- В театре им. Ленсовета не подтвердили подозрение на перелом ребер у Михаила Боярского
- «Лиза Алерт»: В РФ чаще всего пропадают мужчины средних лет
- Симоньян рассказала о состоянии находящегося в коме режиссера Кеосаяна
- Росстат: Приготовление кулича с изюмом и глазурью обойдется в 271 рубль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru