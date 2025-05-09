Российские режиссеры перечислили свои любимые фильмы о ВОВ

Среди любимых фильмов о Великой Отечественной войне у российских режиссеров оказались советские картины «Летят журавли», «А зори здесь тихие» и «Баллада о солдате». Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с изданием режиссер Николай Лебедев признался, что предпочитает фильмы, которые в первую очередь раскрывают «человеческие истории». Он также подчеркнул, что любит картины военного и послевоенного периода в жанре комедия.